40・50代のプチプラなら、【ニトリのN+】が推し！ 狙いたい「アクセサリー」

日常使いのアクセサリーは、気負わずつけられるプチプラのものを気分によって使い分けたい。そんなミドル世代におすすめのブランドが【ニトリ】から生まれた【N+（エヌプラス）】です。華やかに存在感を放つネックレスや、サッと髪をまとめてこなれ感を高めるバンスクリップなど、大人が身につけたいアクセサリーがハッピープライスで展開中。コーデの完成度をより高めてくれそうな狙い目アイテムをお届けします。

個性豊かなパーツが連なる主役級ネックレス

【N+】「カラーパーツミックスネックレス」\1,790（税込・値下げ価格）

メタリックな質感やニュアンス感のあるカラーのパーツを組み合わせたネックレスは、一点投入で顔まわりにインパクトをプラス。素材から形まで個性豊かなパーツを連ねることで単調に見せず、つい服がシンプルになりがちという人もコーデの物足りなさを払拭できそうです。カラーはモスグリーン・ブルー・ピンクの3色がラインナップ。コーデの差し色として活用するのも◎

ブラウンがきらめくネックレスでトレンドを堪能

【N+】「ブラウン系パーツネックレス」\1,790（税込・値下げ価格）

近年のトレンドカラーであるブラウンは、ワンポイントで映えるアクセサリーで取り入れてみるのもおすすめです。透明感や艶感が引き立つブラウンカラーのパーツを大胆にあしらったこちらのネックレスなら服に埋もれない輝きを放ち、存在感バツグン。ベッコウのようなクリアパーツが大人コーデに品のあるエッジをきかせてくれるはず。

優雅なウェーブがこなれ感を発揮するヘアクリップ

【N+】「バンスクリップ」\399（税込・値下げ価格）

サッとまとめた髪に添えるだけで、ヘアスタイルのこなれ感を高めてくれそうなバンスクリップ。優雅に波打つ曲線のフォルムが女性らしい柔らかな雰囲気を醸し出します。長さが約13.5cmの大きめサイズのため、ロングヘアでもしっかり留められそうなのが嬉しいポイント。大ぶりなサイズを活かし、バッグのハンドルに引っ掛けてアクセントにするのもアリかも！

まとめ髪をスタイリッシュに仕上げるポニーフック

【N+】「ポニーフック」\399（税込・値下げ価格）

ヘアゴムと波打つ水面のようなプレートパーツがセットになったこちらのヘアアクセサリー。髪をまとめたゴムにプレートのフックを引っ掛けるだけで装着できる簡単仕様で、何気ないシンプルなポニーテールをぐんとスタイリッシュに仕上げられそう。カラーはゴールドとシルバーの2色展開。ほかのアクセサリーの色味と揃えて全体の統一感を意識すると、よりオシャレ上級者見えを狙えます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ