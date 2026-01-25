¥Ñ¥È¤ÇÃµ¤·¤¿¤¤¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Þ¥Ë¥¢°¦ÍÑÃæ¤Î¡Ö¥¤¥Á¿ä¤·¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤Ã¤Æ¡©
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅßÉþ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ê»ý¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Þ¥ó¥Í¥ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¤Â¤¹¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²óÊÔ½¸Éô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥ã¥®ーÁÇºà¤Ê¤É¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥Þ¥Ë¥¢¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Á¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤ÊÇÛ¿§¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥±ー¥Ö¥ëCNPO¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥ëー¤È¥Ñー¥×¥ë¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¥»ー¥¿ー¡£¤·¤Þ¤à¤é¹¥¤¤Î¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@marino12131¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¿§¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÓ¶Ì¤â½ÐÍè¤Å¤é¤¯¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âºÇ¹â¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥é¥Õ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡ý
´é¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ú¤ä¤°¥·¥ã¥®ー¥«ー¥Ç
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖYUM¥·¥ã¥®ーCD¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥ã¥®ーÁÇºà¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¹¤È´¤±¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤à¤é¹¥¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@38ka_h¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçËþÂ¤Î¤è¤¦¡£¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÈÉý¹¤¤¥³ー¥Ç¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡£
