《数量限定》ビジュ大優勝ーーーーッ！！【ミスド】の「ドーナツセット」が超キュート♡

人気キャラクターのドーナツや、ネットオーダー限定のドーナツが話題の【ミスタードーナツ】から、【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした「アニバーサリーコレクション」が登場。見た目も味も満足度の高そうな限定ドーナツをご紹介します。2月中旬までの期間限定販売で、順次販売終了のため早めのチェックがおすすめです。

テイクアウト専用アニバーサリーセット

55周年を迎えたミスドと100周年のGODIVAがコラボした、特別なアニバーサリーコレクション。テイクアウト限定で販売されているのが、こちらの「Mister Donut × GODIVA アニバーサリーセット」です。ボックスの中には、限定ドーナツ4種が入っています。同じハートデザインの紙袋も付いているので、ちょっとした手土産にもおすすめです。

どれにしようか迷ってしまいそう

入っているのは、「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」の4種類。こちらは数量も限定なので気になる人はお早めに！ 販売価格は\1,450（税込）です。

チョコ好き必見！ ショコラ生地 × ガナッシュ

「Mister Donut × GODIVA アニバーサリーセット」にも入っている「トリュフショコラドーナツ ノワール」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「しっとりとしたケーキのような口当たりのショコラドーナツに、ガナッシュクリームとガナッシュホイップ、チョココーティングも施されたチョコづくしの一品」とのこと。単品のテイクアウト価格は\345（税込）です。

大人の味わい！？ 2種のショコラクリームパイ

こちらは「ドゥショコラパイ」テイクアウト価格\367（税込）。「ビターな味わいの生地」（公式サイトより）で2種のショコラクリームが包まれています。レポーターHaruさんによると「チョコの甘さよりもビターな印象が強く大人の味わい」とのこと。「Mister Donut × GODIVA アニバーサリーセット」とあわせてチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A