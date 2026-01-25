¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¡Ä¹Ç¯¤Î°û¼ò¤Ç¡Ö¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡´Ç¸î»Õ¤¬½»¤ß¹þ¤ß
¡¡¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡Ê74¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î°û¼ò¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤¬¡Ö¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡BBC¤Î¡ÖEras: In Conversation¡×¤Ç¥Õ¥£¥ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ¨¤Ç¤â¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤Ä¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó°û¤ß¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é´ÎÂ¡¤¬¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÊÌ¤Ë°ìÈÕÃæ°û¤ßÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È°û¤ß¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¾¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÍè¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç²¿¥«·î¤âÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢2010Ç¯¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGoing Back¡×°ÊÍè¡¢¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥£¥ë¤À¤¬¡¢·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
