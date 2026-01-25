TBSアナウンサー近藤夏子が24日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告した。



【写真】めんこすぎっ 生まれたばかりの小さな手 ママのやさしさが伝わってくる

近藤アナは赤ちゃんの小さな手に触れる写真をアップ。顔がちらりとのぞく愛らしい姿とともに、「予定日よりもぐんと早く出産し 母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と伝えた。



出産を終えて「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。 ありがとう 最強ママになります」と母の心境を吐露。



実際の出産は「陣痛とんでもなかった。 深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！」と記し、助産師への感謝の思いもつづった。



家族が増えた新しい生活へ「自分は結構タフだと思っていたけれど 比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！ えいえいおーーー」と新米ママとしての決意で結んだ。



フォロワーからは「おめでとう」の祝福とともに体調を気遣う声も。「母子共に健康で何より」「小さなおてて、なんてめんこいのでしょう」「身体の回復を何よりも大事に」「ママも初めてなんだから気負わないでね」「毎日の成長を楽しんでください」といったコメントが寄せられた。



近藤アナは慶応大学卒業後、2019年にTBS入社。2024年10月には大学の同い年の同級生と結婚を発表した。



