¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ï¿¨³Ð¡¦»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦ÓÌ³Ð¡¦Ì£³Ð¤Î5¤Ä¤¬´ðËÜ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¸Þ´¶¤Î¶èÊ¬¤¬¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤è¤½22¤«¤é33¤â¤Î´¶³Ð¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Humans could have as many as 33 senses
¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸Þ´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ô½½¤â¤Î´¶³Ð¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿´Çï¿ô¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¾å¾º¤ä¶õÊ¢¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï³§Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿¨³Ð¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Í»è¤Î°ÌÃÖ¤ò»ë³Ð¤Ê¤·¤ÇÇ§¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î»Í»è¤ò¡Ö½êÍ¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Í»è¤ò½êÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ÏÌµ°Õ¼±Åª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¾Â´Ãæ´µ¼Ô¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î´¶³Ð¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤½¤¦¡£ÏÓ¤Ë´¶³Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î´¶³Ð¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÏÊ£¿ô¤Î´¶³Ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²¿¤«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÄË¤ß¡¢²¹ÅÙ¡¢áÚ¤ß¡¢¿¨³Ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²¿¤«¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¿¨³Ð¡¢ÓÌ³Ð¡¢Ì£³Ð¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£³Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Àå¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢±öÌ£¡¢´ÅÌ£¡¢»ÀÌ£¡¢¶ìÌ£¡¢¤¦¤ÞÌ£¤ò´¶ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿»É·ã1¤Ä1¤Ä¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÃ±°ì¤Î»É·ã¤¬´¶³Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤¹¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Æ÷¤¤À®Ê¬¤¬¡¢¹¢±ü¤ÎÉ¡°öÆ¬¤òÄÌ¤Ã¤Æ¸ý¤«¤éÉ¡¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢Ì£¤È¹á¤ê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£È¾½ÏÍñ¤È¸Ç¤æ¤ÇÍñ¤Î¶èÊÌ¤Ë¤Ï¿¨³Ð¤¬ÌòÎ©¤Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¹á¤ê¤À¤±¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Â²»¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤ËÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê½Å¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÁû²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÇÌ£³Ð¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶³Ð¤ÏÊ£¿ô¤Î´¶³Ð¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À·Ð³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤Ï22¤«¤é33¤Î´¶³Ð¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¸²½³Ø¼Ô¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¥ê¡¼»á¤¬Äó¾§¤·¤¿33¤Î´¶³Ð¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¸÷
¡¦ÀÖ
¡¦ÎÐ
¡¦ÀÄ
¡¦Ä°³Ð
¡¦ÓÌ³Ð
¡¦´ÅÌ£
¡¦±öÌ£
¡¦»ÀÌ£
¡¦¶ìÌ£
¡¦¤¦¤ÞÌ£
¡¦·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á
¡¦°µ
¡¦ÈéÉæ¤ÎÄË¤ß
¡¦ÂÎÀÄË
¡¦ÆâÂ¡ÄË
¡¦²óÅ¾²ÃÂ®ÅÙ
¡¦Ä¾Àþ²ÃÂ®ÅÙ
¡¦¸ÇÍ¼õÍÆ³Ð(´ØÀá¤Î°ÌÃÖ)
¡¦¶ÚÆù¤Î¿Ä¹(¥´¥ë¥¸ç§´ï´±)
¡¦¶ÚÆù¤Î¿Ä¹(¶ÚËÂ¿î)
¡¦Ç®¤µ
¡¦´¨¤µ
¡¦Æ°Ì®·ì°µ
¡¦Ãæ¿´ÀÅÌ®·ì°µ
¡¦Æ¬Éô·ì±Õ²¹ÅÙ
¡¦·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ
¡¦Ç¾ÀÔ¿ñ±ÕpH
¡¦·ìÞù¿»Æ©°µ(¹¢¤Î³é¤)
¡¦Æ°Ì®·ìÅüÃÍ¤ÈÀÅÌ®·ìÅüÃÍ¤Îº¹(¶õÊ¢»þ)
¡¦ÇÙ¤ÎËÄÄ¥
¡¦ç¯æù¤Î¿Ä¹
¡¦ËþÊ¢ÅÙ