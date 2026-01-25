シティMFマテオ・コバチッチの近影が話題

イングランド1部マンチェスター・シティに所属するクロアチア代表MFの近影が話題となっている。

プレミアリーグでアーセナルを2位で追っているシティだが、クロアチア代表MFマテオ・コバチッチとクロアチア代表DFヨシュコ・グバルディオルは、ともに負傷で戦列を離れている。

現在、復帰を目指している両選手だが、グバルディオルは1月22日に自身のインスタグラムを更新し、コバチッチと共にリハビリをしている様子をアップした。

アキレス腱の負傷のため、クラブ・ワールドカップの出場を見送って一時は復帰したコバチッチだが、10月18日のエバートン戦（2-0）と21日のビジャレアル戦（2-0）でプレーした後に再手術をして現在までピッチに立てていない。一方のグバルディオルは、1月4日のチェルシー戦（1-1）で負傷し、脛骨骨折で手術をしており、全治期間が不明の状態だ。

長期離脱を強いられている両選手だが、笑顔で2ショットを撮影し、回復プログラムが順調に進んでいる様子をうかがわせた。だが、ファンはコバチッチの髪型にも注目。2人の元気そうな様子に安堵する一方で、髪が伸びたコバチッチには驚きのコメントも集まっている。

グバルディオルの投稿には、「2人の力が必要だよ」「早く良くなって」「寂しいよ」「最善を願う！」「笑顔を見られて嬉しいよ」「W杯に向けてしっかり休んで」「強くなって戻ってきてね」といったコメントに加え「その髪型どうした！」「OMG、マテオの髪の毛！」「ヨシュコ、もう一人は誰だ？」「コバチッチが、まるで別人のようだ」「髪が伸びてる、どうした！」と、コバチッチの近影への驚きも多く寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）