寒い時期に食べたくなる「中華まん」が、巨大化したり、新味など様々進化しています。売れ筋商品はどれ？

【写真を見る】“巨大化”“個性派”続々と…今食べたい「進化する中華まん」【THE TIME,】

満足感で人気「1.7倍肉まん」

中華まんの市場規模は約600億円とも言われ、その約7割を占めているのは「コンビニ商品」とのこと。

なかでも今、売れに売れているというのが『デイリーヤマザキ』の「大肉饅」（285円※持ち帰り価格）。重量は通常の肉まんの、なんと1.7倍です。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「めちゃくちゃ大きい。具材がぎっちり詰まっていて、お肉も肉々しくてこれだったらひとつで大満足」

山崎製パンの定番菓子・総菜パン「ランチパック」の“大盛り”が好評で、食べ応え・満足感を得たい人が増えているのではと“大きな肉まん”を開発。人気を受け1.7倍サイズの「大ピザまん」（285円※持ち帰り価格）も展開しているとのことですが、あえて「2倍」にしなかった理由は…。

『デイリーヤマザキ』事業統括本部・板垣 隆さん：

「蒸し器で販売するので、そちらに入るギリギリ限界のサイズ感。非常に売れている」

“新感覚”や“とろとろ”スイーツ系

サイズだけでなく、味も続々進化しています。

スーパーなどで販売されているのが、卵の優しい味わいが特徴的な「肉まん・親子丼風味まん」や「肉まん・永谷園監修麻婆春雨まん」（山崎製パン/各4個入・希望小売価格388円）

羽田部員：

「まさに、あの麻婆春雨の味。ツルッとした春雨とふわっとした生地が“新感覚”」

中華まんの老舗『新宿中村屋』からは「肉まん・てりやきチキンまん」（6個入・646円）も新登場。アクセントに入ったマヨネーズが食欲をそそります。

さらに、進化はおかず系だけにとどまりません。

『ファミリーマート』では、色も形も丸いパンのような見た目の中華まん「紅茶香るアップルフロマージュ」（198円）を1月27日から販売。

食感を残したりんごのコンポートと北海道産のクリームチーズがアツアツとろとろで、「生地のもちもち感がしっかり中華まん」（羽田部員）※地域・店舗により取り扱いや価格が異なる場合があります

『ローソン』からは、濃厚ほろ苦抹茶チョコともっちり生地がマッチした「森半監修 抹茶ショコラまん」（195円）が発売されています。

自宅需要UP「チルド専門店」も

中華まん人気の広がりを受け専門店も続々と登場。

2025年9月開店

▼『手作り台湾肉包 鹿港』 駒沢店（東京・世田谷区）

▼『孔明道肉饅』（東京・多摩市）

2025年11月開店

▼『Maffe Stand』（東京・原宿）

連日行列となっているのは、大阪土産の定番「551蓬莱」の味を創業者の孫が引き継いだ『羅家 東京豚饅』です。（豚饅4個入・1280円）

関東に6店舗を展開中ですが、JR秋葉原駅の構内にできた最新の店舗は、持ち帰り用の“チルド専門店”。

統括マネージャー・橋本 洸さん：

「これまでは温かい豚饅をメインに販売していたが、明日の朝ご飯、今日の夜ご飯と持ち帰って食べる方が非常に多いので、持ち帰りしやすいようにチルド専門店をオープンした」

コスパも味も◎「1個約107円」

自宅での中華まん需要の高まりはスーパーでも。

コスパ◎味も◎と人気なのは、『食生活♥♥ロピア』の「皮までうまい お肉屋さんが作った肉まん」（3個入・322円）。

1個あたり約107円という安さで、「お肉がとても美味しい。友達にも勧めているけどみんな美味しいって」とリピートする人も。

東京の聖蹟桜ヶ丘店（多摩市）では、「1日500個売れている」とのことで、ロピア全商品の中でもトップクラスの販売数だといいます。

肉まん人気を受け、2025年11月からは「ごま香る胡麻あんまん」（3個入・430円）を新発売。こちらも売上げ好調とのことです。

※価格や品ぞろえは店舗・仕入れ状況により異なります

100均「専用蒸し器」でふっくら

中華まんの自宅需要から、関連アイテムも人気となっています。

『ダイソー』からは、中華まんが1つ入るサイズの「電子レンジ調理器（肉まん用）」（110円）が登場。容器に水を少し入れ、すのこ、肉まんを置いたら、蓋をして電子レンジで加熱するだけ。（※店舗により在庫状況が異なります）

ラップでレンチンしたものと食べ比べてみると…。

羽田部員：

「全然違う。乾きすぎることも下がベタっとすることもなく、均一にふっくらしている」

おやつにも、食事にもスイーツにも。進化する中華まんが、冷えた体を温めてくれそうです。

（THE TIME,2026年1月19日放送より）