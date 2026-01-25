総勢”15人”大家族・うるしまや家、１年間、新作全12話を毎月25日に配信
フジテレビが2016年から10年間密着取材を続ける埼玉県の「うるしやま家」の成長を追う『密着！15人大家族うるしやま家』の2026年の1年間にわたり密着する新シリーズのスタートが決定。FODプレミアムで、1年間にわたり全12話を毎月25日に独占配信する。
【番組カット】笑った顔がそっくり！うるしまや家の三姉妹
新シリーズでは、2026年の１年間を通じて、うるしやま家の「ハッピーな１日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる１日に密着していく。進学や独り立ちなど、日々たくましく成長していく13人の子供たち１人１人の姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そして、そんな13人の子供たちを温かく見守る佳月ママ・亨パパの姿をたっぷりと届ける。
『密着！15人大家族うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子どもをもつ“佳月（かづき）ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ番組。
【番組カット】笑った顔がそっくり！うるしまや家の三姉妹
新シリーズでは、2026年の１年間を通じて、うるしやま家の「ハッピーな１日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる１日に密着していく。進学や独り立ちなど、日々たくましく成長していく13人の子供たち１人１人の姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そして、そんな13人の子供たちを温かく見守る佳月ママ・亨パパの姿をたっぷりと届ける。
『密着！15人大家族うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子どもをもつ“佳月（かづき）ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ番組。