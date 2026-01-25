将来的には大宮駅の周辺をバイパスする道路に！

さいたま市は2026年1月21日、整備を進めている都市計画道路「産業道路」の新区間が、2月18日（水）14時に開通すると発表しました。

【ここ渋滞するんだよな…】これが「産業道路」新開通区間です（写真・地図で見る）

産業道路（県道35号川口上尾線）は、川口市からJR線の東側を南北方向に走り、さいたま市を経由して上尾市に至る計画の幹線道路です。特に、さいたま市街においては基幹的な道路である一方、そのほとんどは狭い片側１車線の区間であり、渋滞の慢性化が課題となっています。

今回開通を迎えるのは、大宮駅の南東側を走る天沼工区の670mです。道路は大宮高校のすぐそばで、産業道路の現道から分岐するルートとして整備されており、西に向かって緩くカーブしている片側１車線の現道に対し、そのまま直線的に北上する片側２車線・両側歩道付きの区間となっています。

反面、今回の開通区間は産業道路と交差しながら環状に走る「天沼循環通り」（片側1車線）との交差部までであり、当面は交差部の直前で車線を絞って供用します。これより北側の4車線ルートは、今後「天沼2工区」「堀之内工区」「堀之内2工区」として順次整備していく想定。最終的には大宮駅の北東側、NACK5スタジアム（大宮公園野球場）のある大宮公園のそばで、産業道路の現道へと合流する計画です。

さいたま市によると、このルートは将来的に「大宮駅の周辺エリアにおける、産業道路現道のバイパス的な機能を担う」とのことで、現在は天沼2工区の整備が進められています。また、堀之内・堀之内2工区についても早期の事業化を見込んでおり、2026年1月30日・31日には事業計画に関する説明会を開く予定です。