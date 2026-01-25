「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

「作文」も言語化力の現れのひとつ

「うちの子の作文がひどくて……このままで大丈夫かしら？」。

そんな悩みや不安を抱える親御さんは少なくありません。中には、作文を書く子どもの横で

「なんでそんなこと書くの？」

「『楽しかった』以外に何か書けないの？」

「もっとこんなふうに書けば？」

「もっと感情を入れないとダメでしょ！」

と、熱血アドバイスを送っている人もいます。

ところが、その「良かれ」と思ってしたアドバイスが、子どもの作文をつまらないものにしている恐れがあります。

なぜなら、子どもは「親の言うとおりに書かないといけない」「正しく書かなきゃいけない」と構えてしまうからです。これは、作文を“書いている”ではなく、“書かされている”状態です。子どもにとって、自由に書かせてもらえない作文ほど苦痛なものはありません。

これでは、作文能力が高まるどころか、作文嫌いになりかねません。

作文が苦手な子への「声がけ」とは？

子どもたちの多くは、書けないのではなく、「書くコツ」や「書く楽しさ」をまだ知らないだけかもしれません。そんな子どもへの、おすすめの「声がけ」があります。

この声がけをするだけで、別人のように目を輝かせて、すらすらと作文を書き始める子もいます。

その声がけとは、「『自分だけの表現』で書いてみよう」というもの。

『自分だけの表現』がわかりにくいようなら、「お友だちが絶対に書かない表現だよ」「今まで見たことのない表現だよ」と念押ししましょう。

子どもたちは、最初こそ戸惑うものの、次第に『自分だけの表現』を探し始めます。

ある子は「うれしかった」という言葉を「学校から家までスキップで帰った」と書き換えました。

別の子は「寒かった」を「体がアイスになったみたい」、「むかついた」を「頭の中が火事になるかと思った」と表現しました。

これらはすべて、自分の感情や感覚を、ほかの何かにたとえて言語化した結果です。『自分だけの表現』に意識を向け続けているうちに、比喩や擬人法の使い方をマスターしていることも珍しくありません。

なお、『自分だけの表現』というアドバイスがうまくのみ込めない子どもには、必要に応じて「その気持ちは何に似ているかな？」「別の何かに変身させてみようか？」と助け舟を出しましょう。

すると、子どもたちは、嬉々として『自分だけの表現』を考え、紡ぎ始めます。その中で培われる表現力や語彙力は、将来、その子の言語化力を支える土台となるでしょう。

拙著『こども言語化大全』にはこどもが楽しく遊びながら言語化力をUPできるできるゲームを22種載せていますが、「いろいろ！気持ちことばコレクション」というゲーム等が表現力や語彙力を鍛えてくれるでしょう。

＊本記事は、『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の著者山口拓朗氏による書き下ろしです。