¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û°äÉÊÀ°Íý¤Ç100Ëü±ß!? ¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¶È¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¡ÈÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡É

ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°äÉÊÀ°Íý¤Ç100Ëü±ß!? ¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¶È¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¡ÈÀäÂÐNG¹ÔÆ°¡É
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡×¡£Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÀ°Íý¤ä½èÊ¬¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤ÎÃæ¤Ç¤âÇº¤Þ¤·¤¤¹©Äø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¸å¤Î¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡°äÉÊÀ°Íý¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤Î¸¡Æ¤¤ò
¡¡ÁêÂ³Êü´þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼Â²È¤Î°äÉÊ¤ò¾¡¼ê¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤ê¡¢ÇÑ´þ¡¦ÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÁêÂ³¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤É¤Î¶ÛµÞÀ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Êü´þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÀÚ¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¿Æ¤Î°äÉÊÀ°Íý¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¾¡¼ê¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤
¡ÖÁá¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¯Æ°¤¯¤È¡¢¡Ö¸Î¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬·Ú¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¿´¾ð¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤äÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Í½½¶åÆü¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Á´°÷¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
£¶È¼ÔÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¡£ÈñÍÑÁê¾ì¤È¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßºö¤òÃÎ¤í¤¦
¡¡°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡³°¤ÊÎÁ¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë°¼Á¤Ê¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºî¶È³«»Ï¸å¤Ë¹â³Û¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸å½Ð¤·¤ÇÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¼Ò¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤·¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤ÈÎÁ¶â¤ÎÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢¶È¼ÔÁª¤Ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
NG¹ÔÆ°¡§¡ÖÎÁ¶â¤ò»öÁ°³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1K¡¦1R¤Ç5Ëü¡Á15Ëü±ß¡¢2LDK°Ê¾å¤Î°ì¸®²È¤Ç¤Ï30Ëü¡Á80Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼èÂå¹Ô¡¦Ê©ÃÅ½èÊ¬¡¦·Á¸«Ê¬¤±¤Î»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¤ÏÊÌÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºî¶ÈÁ°¤ËÁ´¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºî¶È³«»ÏÁ°¤Ë²È¤ÎÃæ¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ºî¶È¸å¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ùæ¤á¤´¤È¤òËÉ¤°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁá¡¹¤Ë»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ìë´Ö¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¤¬ÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ°Íý¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÅöÌÌ¤Îºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¤»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä°áÎà¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢¸Î¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ö»Ä¤¹¤«½èÊ¬¤¹¤ë¤«¡×¤Î2Âò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥¼Î¤Æ¤º¤Ë¡ÖÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤â
¡¡¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ä½ÐÄ¥Çã¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°äÉÊ¤Î°ìÉô¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¸Å¤¤¥ì¥³¡¼¥É¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½èÊ¬¤ÎÁ°¤ËÀìÌç¶È¼Ô¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¶ñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ®¶âÂ°¤äÊõÀÐ¡¢½ñ²è¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤Ê¤É¤Ç¡¢1¸Ä¤Þ¤¿¤Ï1ÁÈ¤Î²Á³Û¤¬30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë