いとうまい子さんが健康寿命に興味を持ち、大学で予防医学とロボット工学を学んだ理由

1983年にアイドル歌手としてデビューし、俳優としても活躍する傍ら、45歳で早稲田大学に入学した、いとうまい子さん。ロボット工学を学び、健康寿命の延伸に貢献するロボット「ロコピョン」を開発した。現在は東京大学大学院理学系研究科で研究しながら、2025年4月からは情報経営イノベーション専門職大学で教授として「ヒューニング学」を教えている。いとうさんは父親を看病、母親を介護しつつ、研究や仕事を続けてきた。それらをいかに両立させてきたか、前編・後編の連載でお届けする。

社会人としての学び直しから

東大大学院の研究生までの道

――いとうさんは、俳優やタレントの仕事に加え、研究者、大学教授と、多彩なキャリアを積まれています。最初に、現在の東京大学大学院での研究について教えてください。

東京大学大学院理学系研究科の研究生として、主にタンパク質の分子構造解析に取り組んでいます。効果のある化合物が体内で腸膜などの生体膜を通過する際、タンパク質と化合物がどのようにくっついてどう動くのか、といったことを解析しています。化合物がどのようなプロセスを経て効果を発揮するかを解明する研究です。

――早稲田大学の博士課程からの継続的な関心があるのでしょうか。

早稲田大学の博士課程では抗老化に関心があり、「カロリー制限模倣物」を研究していました。摂取カロリーを抑えることで健康寿命が延びることは明らかになっていますが、食べたいものを食べずに我慢するのは難しいですよね。そこで、特定の化合物を投与して、細胞に「カロリーを制限されている」と勘違いさせることで、健康寿命を延ばすという研究を進めてきました。

その化合物が生体内でどう動くかを分子レベルで研究したいと考えていたときに、分子構造学の東大教授と知り合いになりました。私が扱っていた化合物が、その先生の研究室のテーマと関連があるのではないかという話になり、研究室に籍を置かせてもらうことになりました。結果的には、カロリー制限模倣物と無関係ではないものの、新しい切り口で基礎研究に取り組む形になりました。

――2025年4月からは情報経営イノベーション専門職大学の教授に就任し、「ヒューニング学」を教えています。どのような内容ですか。

「ヒューマン（人間）」と「チューニング（調律）」を掛け合わせた造語で、楽器を調律するように、人間自身を調律するという発想の学問です。人生には仕事や介護などライフステージごとに特有の困難が訪れます。そうした渦中にあるとき、人はどうしても感情に支配されがちです。そこで、どうすれば自分の考え方の癖に気づき、論理的に状況を整理して「自分軸」を取り戻すことができるのかを教えています。

私も過去にいろいろつらい経験をしました。不遇時代にどうやって這い上がり立ち直ってきたのかなどのプロセスを言語化して、学生たちが社会で生き抜くための「自分自身の調律法」を習得してもらうように教えています。

――そもそも40代半ばで学び直しを決意されたのはなぜですか。

私は10代で芸能界に入りました。その後、いろいろなことがあって事務所を辞め、地獄をさまようような困難な時期もありました。それでも多くの方との出会いがあり、チャンスを頂いたおかげで、なんとか芸能界でキャリアを続けることができた。そのことへの恩返しがしたいと思っていました。

ただ、芸能の世界しか知らないので、何もできることがなかった。大学へ行って学べば、社会に貢献できるすべが見つかるのではないかと考えたのです。

