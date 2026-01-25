「気づいたら1時間以上、Xを見ていた」というアホに教えてあげたいこと・ベスト1とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

時間を奪うのは「目的のなさ」

「ちょっと見るつもりだったのに、気づいたら1時間」

Xを開いて、投稿を読み、引用を追い、炎上を眺め、また次へ。

この行動を「意思が弱い」「依存症だ」と片づけるのは簡単です。

でも本質は、そこではありません。

問題はSNSの強さではなく、自分の時間に「使い道が決まっていない」ことです。

目的のある人は、SNSを「道具」として使います。

目的のない人は、SNSに「使われる側」になります。

その差が、1時間を一瞬で溶かします。

足りないのは「使い方」

『世界の果てのカフェ』という本には、現代人の状況をそのまま言い当てた言葉があります。

人類史上かつてないほど、私たちは世界中の情報や人や文化や経験にアクセスできる。

それでも前に進めない理由は、アクセスの問題ではなく、自分に課している制限だ。

そして、その制限はこうして表に出ます。

「自分の時間の使い方を考えてみると、毎日ほぼ同じことばかりしている」

Xを1時間見てしまうのは、新しい情報に触れているからではありません。

何も決めていない時間を、「無難な行動」で埋めているだけなのです。

なぜみんな時間を溶かすのか

作中では、さらに核心を突く言葉が出てきます。

たぶん、『あなたはなぜここにいるのか？』という質問の答えがわからないからだと思う。

なぜここにいるのか、何をしたいのかが、はっきりとわからないから、たいていの人がやっていることをこなすだけなんだ。

ここが一番重要です。

Xをだらだら見てしまうのは、流行に弱いからでも、自制心がないからでもない。

自分が何をしたいのかが、自分でもわからないからです。

目的がないと、人は「みんながやっていること」を選びます。

Xを見る。動画を見る。ニュースを眺める。

そこには意思決定がいらないからです。

Xを閉じる前に、やるべきことは1つ

「気づいたら1時間、Xを見ていた」

そんな人に教えてあげたいこと・ベスト1は、これです。

「時間管理の前に、人生の問いを持て」

Xを消す必要はありません。

通知を切るだけでも足りません。

本当に必要なのは、「今、この時間を何に使いたいのか？」という問いです。

「あなたはなぜここにいるのか？」

この問いを持った瞬間から、

Xは「暇つぶし」ではなく、情報源か、不要なノイズかに分かれます。

時間を奪われているのではありません。

時間の使い道を、まだ決めていないだけ。

それに気づけた人から、1時間の使い方は、驚くほど変わっていきます。

