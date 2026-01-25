「気づいたらXで1時間以上を溶かしていた」というアホに教えてあげたいこと・ベスト1
「気づいたら1時間以上、Xを見ていた」というアホに教えてあげたいこと・ベスト1とは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
時間を奪うのは「目的のなさ」
「ちょっと見るつもりだったのに、気づいたら1時間」
Xを開いて、投稿を読み、引用を追い、炎上を眺め、また次へ。
この行動を「意思が弱い」「依存症だ」と片づけるのは簡単です。
でも本質は、そこではありません。
問題はSNSの強さではなく、自分の時間に「使い道が決まっていない」ことです。
目的のある人は、SNSを「道具」として使います。
目的のない人は、SNSに「使われる側」になります。
その差が、1時間を一瞬で溶かします。
足りないのは「使い方」
『世界の果てのカフェ』という本には、現代人の状況をそのまま言い当てた言葉があります。
それでも前に進めない理由は、アクセスの問題ではなく、自分に課している制限だ。
そして、その制限はこうして表に出ます。
「自分の時間の使い方を考えてみると、毎日ほぼ同じことばかりしている」
Xを1時間見てしまうのは、新しい情報に触れているからではありません。
何も決めていない時間を、「無難な行動」で埋めているだけなのです。
なぜみんな時間を溶かすのか
作中では、さらに核心を突く言葉が出てきます。
なぜここにいるのか、何をしたいのかが、はっきりとわからないから、たいていの人がやっていることをこなすだけなんだ。
ここが一番重要です。
Xをだらだら見てしまうのは、流行に弱いからでも、自制心がないからでもない。
自分が何をしたいのかが、自分でもわからないからです。
目的がないと、人は「みんながやっていること」を選びます。
Xを見る。動画を見る。ニュースを眺める。
そこには意思決定がいらないからです。
Xを閉じる前に、やるべきことは1つ
「気づいたら1時間、Xを見ていた」
そんな人に教えてあげたいこと・ベスト1は、これです。
「時間管理の前に、人生の問いを持て」
Xを消す必要はありません。
通知を切るだけでも足りません。
本当に必要なのは、「今、この時間を何に使いたいのか？」という問いです。
「あなたはなぜここにいるのか？」
この問いを持った瞬間から、
Xは「暇つぶし」ではなく、情報源か、不要なノイズかに分かれます。
時間を奪われているのではありません。
時間の使い道を、まだ決めていないだけ。
それに気づけた人から、1時間の使い方は、驚くほど変わっていきます。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）