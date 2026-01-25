米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は24日（日本時間25日）、ガーディアンズがホセ・ラミレス内野手（33）と契約延長で合意したことについて分析している。

ラミレスはもともと、残り3年総額6900万ドル（約107億円）の契約を残していたが、球団はその内容を組み替えると同時に、2029〜32年の4シーズン分として新たに1億600万ドル（約164億円）を上積みした。今回の契約延長で最大の特徴は、総額7000万ドル（約109億円）に及ぶ後払いだ。

ラミレスは2026〜32年までの7シーズン、それぞれ年俸2500万ドル（約39億円）を受け取るが、そのうち毎年1000万ドル（約16億円）が後払いとなる。これにより、本来2026〜28年に受け取る予定だった6900万ドルは、当面の支払い額としては4500万ドル（約70億円）に圧縮され、ガーディアンズは短期的な戦力補強に充てられる財政的な余地を確保することになる。新契約には出来高ボーナスの増額も含まれており、MVP受賞時には50万ドル（約7750万円）が支払われる条項などが盛り込まれている。

ラミレスは2009年、17歳で国際フリーエージェントとして球団と契約。以降、通算6759打席で打率.279、出塁率.353、長打率.504、285本塁打、287盗塁（試行349）を記録してきた。三塁手としての堅実な守備と強力な打撃を兼ね備え、通算57.6のbWAR（ベースボールリファレンスのWAR）を積み上げており、これはインディアンス/ガーディアンズ史上5番目の数字となっている。昨季も673打席で打率.283、出塁率.360、長打率.503、30本塁打、自己最多の44盗塁をマーク。ア・リーグMVP投票では3位に入った。MVP受賞にはまだ届いていないものの、これまでに2位（2020年）1回、3位3回、トップ6入りをさらに3回記録するなど、常にリーグ屈指の存在感を放ち続けている。