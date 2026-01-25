【ブンデスリーガ】バイエルン 1−2 アウクスブルク（日本時間1月24日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、驚異のジャンプ→“豪快ヘッド弾”を叩きつける瞬間

バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、今季のブンデスリーガで初ゴールをマークした。194センチのディフェンダーの上から叩いた、打点の高い豪快なヘディングシュートにファンたちが歓喜している。

バイエルンは日本時間1月24日、ブンデスリーガ第19節でアウクスブルクとホームで対戦。伊藤は左サイドバックとしてスタメン出場した。

序盤からバイエルンが優位に試合を進めると、23分に歓喜の瞬間を迎える。右CKのチャンスで、FWミカエル・オリーセが左足で蹴り込んだインスイングのボールに合わせたのは伊藤。ファーサイドで回り込んできた日本代表DFは、194センチのDFセドリック・ツェジガーよりも先に飛び上がると、上半身分抜け出して頭で合わせる。叩きつけられたボールはそのままゴールネットに吸い込まれた。

伊藤のゴールに、ABEMAで解説を務めた細貝萌（元日本代表）は「素晴らしい！完璧ですね！高いですね」と大絶賛。するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「叩きつけてるね」「上手すぎやろ」「ナイスヘッド！」「高いな」「素晴らしい！」「今季初ゴールおめでとう」「打点高すぎ！」「出るたびゴールかアシストしている」「普通にバイエルンでスタメン凄い事やろ」「活躍してない試合がない」「完璧だな」「ジャンプ完璧！」と盛り上がりを見せた。

伊藤のゴールで先制したバイエルンだったが、75分に同点とされる。伊藤は80分にMFトム・ビショフとの交代でベンチに下がると、直後の81分に勝ち越しを許して試合は終了。リーグ戦ではここまで無敗だったバイエルンが、19試合目にして初の黒星となった。（ABEMA／ブンデスリーガ）