¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸×¤ÎºÇ¹â¥ì¥¸¥§¥ó¥É£²¿Í¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¡Ê£·£°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ëà°¦¤Î¥à¥Áá¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤ÏÍèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æºòµ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í··â¤Èº¸Íã¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ°Àî¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡£µîÇ¯¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤½¤³¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬Á°Àî¤È¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â»È¤¤Êý¤ä¤«¤é¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤Æ¤Ê¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÁ°Àî¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·Æó·³Êë¤é¤·Ä¹°ú¤¤¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£±£±£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï£¶£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤È¿ô»ú¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤·¤¿¡£²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤½¤Î¡¢¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤è¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤«¡¢¥ª¥Þ¥¨¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°Àî¤Ï²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á°»Ø´ø´±¤Ï¼«Î©¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤ä¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦ÄÏ¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÊ¹¤¤¿¤¤¸À¤¦¤Æ¤â¡£¿Í¤Ë¤Í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤ó¤È¡£¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¤³¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢·ë¶É¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍýÁÛÁü¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î»Ñ¤À¡£¡Ö£±ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤°¤é¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤½¤ì¤Ï¤Êº£¤Ï¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¤â¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«»£¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤â¤¦¤ï¤«¤ë¤è¡¢°ã¤¤¤Ï¤Ê¡£¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Î¤Ê¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¹¥Ä´»þ¤ÈÉÔÄ´»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«Èæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¹½¤¨¤ä¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤«¤¬º£µ¨¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î·Á¤ò³ÎÎ©¤·¡¢º¸Íã¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡½¡½¡£¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤Î¼ã¸×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£