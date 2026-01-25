TWICE¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¡È¥Ô¥Á¥Ã¡É¤È¥¿¥¤¥È¥¦¥§¥¢¤Ç°ú¤Äù¤á¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡ª¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö´°àú¡×¤ÈÈ¿¶Á
TWICE¤Î¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤¬¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖOakland¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¡Ä¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¶»¸µ³«¤¤¤¿ÂçÃÀ°áÁõ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤ÊÈ¾Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥é¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖTWICE¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö´°àú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥ó¥è¥ó½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWICE¡ãTHIS IS FOR¡äWORLD TOUR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
¡þ¥¸¥ç¥ó¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡£2015Ç¯10·î¤ËTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¼Â»Ð¤Ï½÷Í¥¤Î¥³¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£2020Ç¯10·î¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢Íâ2021Ç¯1·î¤Î¡ÖÂè30²ó¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡×¤ÇÉüµ¢¡£Æ±Ç¯8·î¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²µÚ¤ÓÉÔ°Â¾ã³²¤Î¾É¾õ¤ÇºÆ¤Ó³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£