おニャン子クラブ、出演拒否。「曲と歌手の生命を縮める番組だ」…久米宏が圧巻だった『ザ・ベストテン』の皮肉な終焉

今年の元日、フリーアナウンサーの久米宏が逝去した。久米宏といえば、昭和の歌番組の金字塔である『ザ・ベストテン』で黒柳徹子と当意即妙の司会ぶりを発揮し、『ニュースステーション』では縦横無尽なニュースキャスティングで、新しい報道番組の形を世間に提示した。久米宏の功績とその批判に対する「答え」を、前編記事『『ニュースステーション』と同じで、全てが新しかった…久米宏と黒柳徹子のダブル司会で始まった『ザ・ベストテン』の「異常なこだわり」』より続けて論じる。

「曲と歌手の生命を縮める」番組

そんな完全無欠の『ザ・ベストテン』が1990年代を待たず、1989年秋に終了を余儀なくされたのには、構造的な原因があったように思う。

日本レコード協会のデータによれば、音楽（ソフト）市場は、CDの普及によって、久米宏が『ザ・ベストテン』を降板した1985年から拡大基調に転じる。

しかし同時に、歌謡曲から、自作自演の「ニューミュージック」「ロック」……のちの「Jポップ」へのシフトも強まる。それ系の音楽家は、元々テレビから距離を置いていて、またシングルよりもアルバム、さらにはライブ中心のビジネスモデルを展開する。

それでも番組を支えていた歌謡曲市場・シングルのマーケットはまだまだ存在したのだが、音楽番組よりも、タイアップでの露出が有効になっていった結果、音楽番組の重要性は相対的に低下していった。

さらに--ここからが重要なのだが--『ザ・ベストテン』という番組自体が自らの首を絞めたという側面も否定できないのだ。山田修爾『ザ・ベストテン』（新潮文庫、以下「山田修爾本」）で彼は『ザ・ベストテン』という番組自体に「曲と歌手の生命を縮める可能性があり得た」として、以下のように述べている。

--毎週、曲を紹介すれば、視聴者にとって曲の鮮度が週ごとに落ちていくのは仕方ないところだ。流行歌と呼ばれた時代に比べると、『ザ・ベストテン』が放送するヒット曲の流行ぶりは、数倍ものスピードで駆けぬけていった。短距離ランナーのような脚力だ。

--歌手やそれを支えるプロダクションなどは、すぐにまた新しい曲を発表してベストテンのランクインを目指し、ファンの印象を継続させようとした。頻繁な歌手の出演は、視聴者の飽きを促進させることにもなる場合もある。そうなれば、曲だけでなく、歌手生命すら短くする危険性も生まれてくる。

このあたりは、当時、番組を見ていた私自身も実感していたところだ。

新曲が初めてチャートインしたとき「どんな曲をどんな歌手が歌うのだろう」と、興味津々で見るのだが、1度見てしまったら「つまんねぇな」と冷めてしまうことが、いち視聴者として確かにあった。ある意味、優れた「音楽情報番組」である『ザ・ベストテン』だけが抱えたジレンマといっていいだろう。

おニャン子クラブ、出演拒否

以上のようなマクロ要因に加えて、ミクロな要因、ミクロな記憶を述べさせていただければ、「おニャン子系」の出演拒否が結構大きなネガティブインパクトになったと思う。

1986年の後半から、当時大人気だったおニャン子クラブと、系列のソロやユニットが、揃って、『ザ・ベストテン』を欠席し始めた。

昨年末にTBSチャンネル2で再放送された1986年10月23日放送回では、8位に福永恵規『ハートのIgnition』、7位に渡辺満里奈 with おニャン子クラブ『深呼吸して』がチャートインするものの、両者とも出演せず。そのときの当時の司会＝TBSアナウンサー・松下賢治と黒柳徹子の会話を書き起こす。

松下：まず福永さんは、ドラマの撮影がございましてお越しいただけない。それから渡辺さん、出演にあたりまして「各方面」の調整が未だ付かず、本日は欠席をさせていただきたいと、こういうコメントでございます。

黒柳：お待ち申し上げておりますけれども、少なくとも3か月ぐらい前までは、みなさんいらしてくださってたんですが、いらしていただけないということは何か、私たちの方に、落ち度でもあるんでございましょうかしら。

松下：私どもにはですね、まったく落ち度はないと思います。少なくとも私が司会してからはですね、皆さん、おいでいただいてないということで、私は「各方面」と言いますが、TBSのステーションアナウンサーでございますが、フジテレビのことに関しては、まったく分かりません。

黒柳：誰もフジテレビって言ってないでしょう。「各方面」って言ってるんじゃありませんか。

というような小芝居を見て、当時正直、笑えなかったし、いい気持ちもしなかった。出演拒否の理由など分からなかったが（いろいろ噂はあったが）、『ザ・ベストテン』が持っていた品格のようなものが、ガラガラと崩れ去っていくような感覚を抱いたのだ。

おニャン子系のプロデューサー・秋元康が、初期、つまりは黄金期の『ザ・ベストテン』の放送作家だったことは、皮肉といえば皮肉。

……と、こんな状況の中で、久米宏すらもいなくなったのだ。すでに『ニュースステーション』の人となっていて、「聞き取りやすい早口」と反射神経に溢れたトークを披露している。

彼の後任となった『ザ・ベストテン』男性司会陣たちには申し訳ないが、はっきり言って、久米宏とは比べ物にならなかった。というか、相手が悪かった。

ここでランキングデータを参照すれば、1位の最長記録は、寺尾聰『ルビーの指環』（81年）で連続12週。続くのは世良公則＆ツイストの『銃爪』（78年）の10週連続。最高得点は「9999点」を叩き出した西城秀樹『YOUNG MAN (Y.M.C.A.)』（79年）--つまりは、すべて番組初期に残された記録である。

「山田さん出世してないでしょ？」

ではランキング第1位をもっとも獲得した歌手は誰なのか。答えは中森明菜だ。

チェッカーズの51回を大きく引き離す69回。1980年代の後半、激変する音楽シーンのど真ん中、細腕一本で「歌謡曲」を守り切った結果としての記録である（詳しくはスージー鈴木著『中森明菜の音楽 1982-1991』〈辰巳出版〉を）。

本稿で何度も引用した名著「山田修爾本」だが、いちばんシビれるパートは、番組終了から12年後（2001年）、彼と中森明菜が久しぶりに会うシーンだ。

中森明菜は、この段階でまだTBS社員の山田修爾に、いきなり「ところでごめんなさい、山田さん出世してないでしょ？」とカマす。しかし……「それでいいんだぁ、番組に命賭けてくれたんだから。そういう人は出世しちゃいけないの」と言い、そして、次のような言葉を贈る。

--「スタジオで歌う時、これは勝負だったのよ。セットはどういうセットなのか。カメラは私をどう撮ろうとしてるのか。毎回、セット、照明、カメラvs私の勝負なの。このフレーズでこう撮るか、こういう灯りで来るか、では私はこう動いてこう歌う、セットや照明、カメラに負けてなるものかと思って歌ってたのよ。わかってくれる？ 私たちも一生懸命だった。そんな大好きなベストテンだから今でもスペシャルがある時、ずっとMC席のソファーに座って居たいの。デビュー前からずっと大好きな番組なんだぁ」

久米宏がいなくなり、そして、音楽シーン激変の結果として、中森明菜のような番組愛を持つ音楽家が激減していったことによって、『ザ・ベストテン』は、終焉を迎えたのだった。最終回（1989年9月28日）のランキング。

1位：工藤静香『黄砂に吹かれて』

2位：光GENJI『太陽がいっぱい』

3位：爆風スランプ『リゾ・ラバ -Resort Lovers-』

4位：ZIGGY『GLORIA』

5位：プリンセスプリンセス『世界でいちばん熱い夏』

6位：Wink『淋しい熱帯魚』

7位：宮沢りえ『DREAM RUSH』

8位：竹内まりや『シングル・アゲイン』

9位：氷室京介『MISTY〜微妙に〜』

10位：中山美穂『ヴァージン・アイズ』

今のニュース番組は、ぜんぜん生ぬるい

最後に。久米宏追悼記事の中で、彼の功罪の「罪」として「ニュース番組のバラエティ化」という負の遺産をもたらしたという指摘があった。いわく『ニュースステーション』以降、ニュース番組が軽薄になっていったと。

ただ、私に言わせれば、久米宏が『ニュースステーション』で成し遂げたのは、「バラエティ化」ではなく「ザ・ベストテン化」だ。

まずは質の高い情報に溢れた「情報番組」であり、そして「音楽番組」--ポップのように分かりやすく、ロックのように激しく。

あの頃の『ニュースステーション』に比べたら、今のニュース番組は、ぜんぜん生ぬるい。なぜならポップもロックも、まったく聴こえてこないのだから。

