³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¾ï¼±¡×¡Äµï¼ò²°¤ËÆþÅ¹¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¸ÍÏÇ¤¤¡×¤ò³Ð¤¨¤¿ÍýÍ³
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³¤³°¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤òÂº½Å¤··ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ë¶¯¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ï¡¢°ìÊâ³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦ßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÆÃ¤ËÊ¸²½Åª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬²¤½£¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤À¡£¡ÖÆþÅ¹»þ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¹°÷¤òÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ö¡×¡Ö¿©»ö¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
【前編を読む】「日本人は失礼」ヨーロッパのレストランでタブー視される「日本では当たり前」の行動
²¤½£¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤º¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï²¤½£¤Î¿Í¡¹¤¬°Û¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢´·½¬¤Î°ã¤¤¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ã¤¤¤¬¸í²ò¤òÀ¸¤à¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²¤½£¤Î°û¿©Å¹¤ËÆþÅ¹¤¹¤ëºÝ¤ÏµÒÂ¦¤«¤é°§»¢¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢µÕ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤ËÆþÅ¹¤¹¤ëºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷Â¦¤«¤éµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅ¹°÷Á´°÷¤Ç¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¾§ÏÂ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµï¼ò²°¤Ê¤É¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ÖÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÂçÀ¼¤Ç²¿¤«¤ò¶«¤Ð¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢²¤½£¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¯¤½¤¦¤À¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²¿¤«¤òÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î½îÌ±Åª¤Êµï¼ò²°¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤¬¤¢¤ëÀÜµÒ¤ä°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï°¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö°û¤ß²°¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤³èµ¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼ò¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë½Ð¤¹¥¿¥Ù¥ë¥Ê¤ä¥Ñ¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÒÀª¤è¤¯³èµ¤¤¬¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÅ¹Â¦¤¬±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Î³µÇ°¤Î°ã¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ê¤éÆüËÜ¼°¤ÎÀÜµÒ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¡×¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë»þ¤Ï¡©
¡Ö²¤½£¤Ç¤ÏÅ¹°÷¤òÂçÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤Ç¤Ëµ»ö¡Ú¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¼ºÎé¡×¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¹ÔÆ°¡Û¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤Ç¤ÏÅ¹°÷¤òÂçÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸Æ¤Ö¤Î¤Ï»ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î½¬´·¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤ÇÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤Ë²¤½£¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë²¤½£¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µï¼ò²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ä¡¢ÆüËÜÂÚºßÎò¤¬Ä¹¤¤Æ±¶¿¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²¿¤È¤«¤·¤ÆÃíÊ¸¤«¤é²ñ·×¤Þ¤Ç¤òºÑ¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤é¼þ¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍµÒ¤¬Ê¿Á³¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅ¹°÷¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢²¤½£¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å¹°÷¤¬ÀÊ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¾®À¼¤Ç¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤Î¤ò¹¥¤à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍ×·ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¸µ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿Å¹°÷¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â²¤½£¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¿×Â®¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹°÷¤¬ÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤ª»®¤ò²¼¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÀäÌ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒÂ¦¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Å¹°÷¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¡²ñ¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊ¸²½¤¬°Û¤Ê¤ë¹ñ¤«¤é¤ÎµÒ¤À¤«¤é¡¢ÉÔ¼«Í³¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«ÉáÃÊ¤è¤ê¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¤½£¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ï¡¢ÂçÀ¼¤ÇÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ö½¬´·¤Ê¤É¤Ø¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ÛÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£¤Ç°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤ä¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯¤µ¤¨»×¤¨¤ë¡£
¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¤ÇÂçÎÌ¤Ë»Ä¤¹¡×¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿
¤Þ¤¿¡¢²¤½£¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃãÏÒ¤ËÊÆÎ³¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯¶µ°é¤µ¤ì¤Æ°é¤Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö»Ä¤¹¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù»Ä¤·¤¬ÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·É°Õ¤Î´¶³Ð¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤â´Ä¶¤ä»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ä¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Ï¸º¤é¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öºî¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ä·É°Õ¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤ËÇö¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£³Æ²ÈÄí¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Î¹¥¤·ù¤¤¤òÌµÍý¤Ë¹îÉþ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¡¢¤³¤ì¤¬·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©°é¤È¤ÏÂç¤¤¯´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ä¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²¤½£¤Î¿Í¡¹¤Î´¶³Ð¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
É®¼Ô¤¬²¤½£½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿©¤ÙÊüÂê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¹¤ÇÂçÎÌ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¿©¤ÙÊüÂê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¤½£¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼÷»Ê¤ÈÃæ²ÚÎÁÍý¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£
ÆüËÜ¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤ëÎÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ï¾¯ÎÌ¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÄÉ²Ã¤Ç¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤ª¤±¤ë°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÎÌ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¤Ò¤È¸ý¤À¤±¿©¤Ù¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤â¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ê¤â¤Ä¤±¤º¤ËÊÌ¤ÎÎÁÍý¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀµÄ¾ÌÜâÁ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤ÈÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤Ë¤è¤ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï¤Á¤é¤Û¤é¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¸ý¤Ë¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡Öºî¤Ã¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¹¥¤·ù¤¤¤»¤º¤ËÄº¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÈþÆÁ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤·¡¢Âº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Â¾¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë
°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¤½£¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÈÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë²¤½£¿Í¤Î¾ì¹ç¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£²¿¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Æ²¿¤ò°¤¤¤È¤ß¤Ê¤¹¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²¤½£¤ÈÆüËÜ¤É¤Á¤é¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¦Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿©°é¤ä¿©¤Ù»Ä¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆüËÜ¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Î´¶³Ð¤ä¼Ò²ñÄÌÇ°¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Âº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¡¢¸í²ò¤äóòó÷¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÈæ³ÓÅª½ÀÆð¤ËÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Áê¼ê¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½Åª¡¦½¬´·Åª¤Ê°ã¤¤¤Ëµ¤¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´²Âç¤µ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
【もっと読む】「東京」は思っていたのとまったく違う…外国人旅行者が驚愕した「日本人の姿」
