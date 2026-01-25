静岡に“大江戸温泉物語わんわんリゾート”誕生へ！ 全室が愛犬と宿泊可能＆駿河湾を望む大浴場も展開
大江戸温泉物語グループ5館目となるわんちゃん同伴専用宿“大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆”が、3月1日（日）から、静岡・伊豆市にオープン。公式サイトでは1月20日（火）より、宿泊予約の受付を開始した。
【写真】ゲスト同士の新たな出会いや交流に！ わんわんラウンジの様子
■静岡に初出店
今回オープンする大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆は、温泉と大自然の恵みを満喫できる西伊豆エリアに位置する旧大江戸温泉物語土肥マリンホテルが、愛犬と一緒に過ごせる温泉宿へと生まれ変わった宿泊施設。
館内では、全室がわんちゃんと宿泊可能な客室をはじめ、チェックイン時や湯上りに無料ドリンク片手に自由に利用できるわんわんラウンジ、駿河湾を望む大浴場など、くつろぎの時間を楽しめる空間が提供される。
また、プールデッキの一部を改修した約200平方メートルの屋外ドッグランや、天候を問わず遊べる約35平方メートルの屋内ドッグランが新設されたほか、グルーミングコーナーも用意されわんちゃん用の設備が充実している。
さらに、熱々のサーロインステーキや当地グルメ、大江戸温泉物語で人気ののっけ丼など、夕朝食がバイキングで楽しめるレストランも併設。加えて、わんちゃん用として静岡のブランド牛「あしたか牛」を使用したメニューが別料金で注文できる。
