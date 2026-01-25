なでしこジャパン、強豪アメリカと異例の３連戦が決定！４月に米国遠征を実施
日本サッカー協会は１月25日、日本女子代表（なでしこジャパン）が今年４月に強豪アメリカと、敵地でフレンドリーマッチを３試合行なうと発表した。
なでしこジャパンは1998年５月に一度だけ同一国（その時もアメリカ）と３連戦をした過去があるが、異例と言えるだろう。
チームを率いるニルス・ニールセン監督は以下の通り、コメントを発表している。
「３月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップで、私たちはできる限り多くの試合に勝利することと、最後に優勝トロフィーを掲げることを目指しています。この女子アジアカップ後の４月の代表活動の狙いは、2027年ブラジルでのFIFA女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェックという位置づけと考えています。アメリカ女子代表との対戦は、自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります。
アメリカはこれまでも、そして今でも世界で最も優れたチームの一つです。アメリカのエマ・ヘイズ監督は世代交代という困難な仕事をやり遂げている優秀な監督です。彼女は、新しいスター選手を見事に代表チームに融合しています。アメリカの強さはこれまでと変わりません。多くの才能ある選手たちはいずれも優れたアスリートであり、ほとんどのポジションに世界的なスター選手が揃っています。スピード、フィジカル、そして技術を兼ね備えたアメリカとの試合はタフな戦いになるでしょう」
３試合の詳細は以下の通り。
第１戦 日時： 2026年４月11日（土）キックオフ時間調整中
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 アメリカ女子代表
会場： PayPal Park（カリフォルニア州サンノゼ）
第２戦 日時： 2026年４月14日（火）キックオフ時間調整中
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 アメリカ女子代表
会場： Lumen Field（ワシントン州シアトル）
第３戦 日時： 2026年４月17日（金）キックオフ時間調整中
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 アメリカ女子代表
会場： DICK’S Sporting Goods Park（コロラド州コマースシティ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
