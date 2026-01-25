◇AFC U23アジアカップ(サウジアラビア、6日〜24日)

サッカー・U23アジアカップ決勝に臨んだ日本は、中国を破り優勝を飾りました。

今大会5試合連続無失点で勝ち上がってきた中国に前半から主導権を握る日本。前半12分に右サイドからのクロスを受け取ったMF大関友翔選手（川崎フロンターレ）が、素早く反転しシュートを決め先制。さらに前半20分には、クロスのこぼれ球をMF小倉幸成選手（法政大）が中国から奪取。そのままペナルティーエリア外から正確なシュートで追加点を挙げます。後半も攻勢に出る日本。後半14分にはMF佐藤龍之介選手（FC東京）のPKで3点目。後半31分にはクロスのこぼれ球を小倉選手が決めて4点目。4−0で中国を破り優勝を手にしました。

今大会日本は、28年ロサンゼルス五輪を見据え21歳以下の選手たちで編成。今大会6試合では16得点1失点を記録。大会MVPは今大会4得点を奪い優勝に大きく貢献した佐藤選手が獲得。最優秀GKには、準々決勝ヨルダンとのPK戦で2本ストップした荒木琉偉選手（ガンバ大阪）が選ばれました。日本は前回大会の24年に続いての大会連覇となっています。

▽準々決勝

日本 1−1(PK4-2) ヨルダン

ベトナム 3−2(延長) UAE

韓国 2−1 オーストラリア

中国 0−0(PK4-2) ウズベキスタン

▽準決勝

日本 1−0 韓国

中国 3−0 ベトナム

▽3位決定戦

ベトナム 2−2(PK7-6) 韓国

▽決勝

日本 4−0 中国

▽日本の大会結果◆グループステージ勝 5−0 シリア(得点者:大関友翔、佐藤龍之介2、石橋瀬凪、道脇豊)勝 3−0 UAE(得点者:ンワディケ ウチェブライアン世雄、大関友翔、古谷柊介)勝 2−0 カタール(得点者:古谷柊介、佐藤龍之介)◆ノックアウトステージ勝 1−1(PK4-2) ヨルダン(得点者:古谷柊介)勝 1−0 韓国（得点者:小泉佳絃）勝 4−0 中国（得点者:大関友翔、小倉幸成2、佐藤龍之介）