今回は、家族より女友達を優先した夫が、顔面蒼白になったエピソードを紹介します。

妻が家出しても、まだ家庭の危機を理解していない夫に…

「ある日突然、妻が娘を連れて家出したんです。でも家出の理由がよく分かりませんでした。俺が大学時代からの女友達とよく遊んでいるのが気に食わなかったのかもしれませんが、本当にただの女友達なんですが……。

数日たっても妻も娘も家に帰ってこず、連絡もとれず、さすがに心配になりました。会社の同僚にそのことを相談したんですが、『お前、家族より女友達を優先したってことだろ？ 奥さんが怒るのも当然だ』『お前、確実に離婚の危機だろ？』と言われてしまい、顔面蒼白になりました。もちろん急いで妻の実家に向かいましたよ」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ ただ、この男性は恋愛感情を持っていないとしても、女友達はどう思っているか分かりませんよね。奥さんとしてはさぞ嫌だったでしょうし、つらかったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。