Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÉÔÄ´¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¡££±Æü£±Ê¬¡Ú¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á

¼ó¤¬½Å¤¤¡¢¸ª¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ø¤Þ¤Ç¤À¤ë¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤¬Ï¢Æ°¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼ó¤Î¹ü¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°¶ÚÆù¡Ö¸ª¹Ãµó¶Ú¡×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¼ó¤Î¸å¤í¤«¤éÇØÃæ¾åÉô¤Þ¤Ç¤ò¤æ¤ë¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¸ª¹Ãµó¶Ú¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¤¢¤°¤éºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢´é¤È¾åÈ¾¿È¤ò±¦¼Ð¤áÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë
¡Ê£²¡Ë¼ó¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë
¡Ê£³¡Ë±¦¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢Í¥¤·¤¯ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ10ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥¼ó¤Î²£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¸ò¸ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£³¡Á£µ²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼ó¤Î¸å¤í¤«¤é¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤Ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ó¤ä¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¹ø¤ä»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ä½¢¿²Á°¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Éé¤ï¤ºÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¼ò°æºÌ¡ä
