ÊÌ¤ìÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Èà»á¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
Èà»á¤ËÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Ç¤â¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ìÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ
¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà»á¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈà»á¤â¡Ö¤ªÁ°¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ìÏÃ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¸ÀÍÕ
¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà»á¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤·¤â¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÀÕ¤á¤ëºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤ÏÈà»á¤Îº°p¡÷¤¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¿Í¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¹¶·âºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ³ÊÌÌ¤ä¿Í³ÊÌÌ¤òµ¿¤ï¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÈà»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼ÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ä¡©Èà»á¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¸¶°ø¡×¤È¤Ï