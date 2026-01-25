リーグ・アン 25/26の第19節 マルセイユとRランスの試合が、1月25日05:05にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはアミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、イーサン・ヌワネリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。マルセイユのイゴール・パイシャオン（FW）のアシストからアミーヌ・グイリ（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

さらに13分マルセイユが追加点。ピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからイーサン・ヌワネリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、マルセイユが選手交代を行う。イーサン・ヌワネリ（FW）からメイソン・グリーンウッド（FW）に交代した。

59分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からアブダラー・シマ（FW）に交代した。

72分、Rランスは同時に2人を交代。ウェスレイ・サイード（FW）、アドリアン・トマソン（MF）に代わりラヤン・フォファナ（FW）、アンドリヤ・ブラトビッチ（MF）がピッチに入る。

74分、マルセイユは同時に3人を交代。ナイフ・アゲルド（DF）、ハメド・トラオレ（MF）、クインテン・ティンバー（MF）に代わりバンジャマン・パバール（DF）、ダリル・バコラ（MF）、マット・オライリー（MF）がピッチに入る。

75分マルセイユが追加点。ティモシー・ウェア（FW）のアシストからアミーヌ・グイリ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

78分、Rランスは同時に2人を交代。ルーベン・アギラール（DF）、フロリアン・トバン（FW）に代わりアンソニー・ベルモン（MF）、フロリアン・ソトカ（FW）がピッチに入る。

80分、マルセイユが選手交代を行う。アミーヌ・グイリ（FW）からピエールエメリク・オーバメヤン（FW）に交代した。

85分、Rランスのママドゥ・サンガレ（MF）のアシストからラヤン・フォファナ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、マルセイユが3-1で勝利した。

なお、Rランスは37分にウェスレイ・サイード（FW）、61分にママドゥ・サンガレ（MF）、70分にフロリアン・トバン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 07:11:12 更新