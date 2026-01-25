本日1月25日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに日本テレビ系土曜ドラマ（土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』から、生田斗真、仁村紗和、佐々木美玲が登場！

大先輩・生田を前に、「お世話になってます」とメンバーが姿勢を正す中、生田とオフを一緒に過ごすこともある京本大我は「先週も2人で新年会やりました」とマブダチアピール。新年会での大胆不敵な京本の言動に、メンバーは「は!?」「後輩だからな！」とイエローカード！

オープニングから和気あいあいの9人が、意地とプライドを懸けたダジャレ対決でガチンコ勝負。問題VTRには総勢15人の豪華芸能人が続々登場！

さらに、YOSHIKIがまさかの「GOスト」再降臨！

◆先輩・生田斗真にSixTONESが下剋上!? ダジャレ対決は史上最悪の展開に…！

ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」にみんなで挑戦！VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの激うまハンバーガーをゲット。中には1問正解しただけで即勝ち抜けとなる一撃難問も用意。最後まで残った1人だけご褒美なし。進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

まずはウォーミングアップがてら、お題「生田斗真」でダジャレ合戦。ナイスなダジャレを連発するSixTONESに、ゲストチームの仁村が「みーぱん（佐々木美玲）もダジャレ得意です！」と宣言。期待に応えたい佐々木は、自信満々に思いついたダジャレを生田本人に言わせようとするが…。まさかのぶっ飛びダジャレに、SixTONESは「これを先輩にはやらせられない！」と大慌て！

肩慣らしを済ませいざ本番。「カツオを持って婚活に参加!?」「医師が診察中にメイクを直しまくる!?」「出川哲朗が毎晩増え続ける!?」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか？ゲストチームに考える隙を与えず、SixTONESが1問目からバンバン解答！先輩・生田も意地を見せようとボタンを押すが、言葉がこんがらがって支離滅裂に！後輩たちから「今の何がダジャレになってたんですか？」と容赦ないツッコミが。

悔しがる生田を差し置いて、イチ抜けを競う田中樹と京本がデッドヒート。さらに他のメンバーも次々正解していき、ドラマチームが誰も正解できない最悪の展開に！

追い詰められた生田は一撃難問でイチかバチかの大ばくち！仁村は混乱しすぎて思考停止に!? 佐々木はマイペースなぶっ飛びダジャレを連発！最後まで残ってしまうのはSixTONESか、それともドラマチームか…？

問題VTRには、長州力、出川哲朗、春日俊彰（オードリー）、タイムマシーン3号、ジョイマン、モグライダー、ヤーレンズ、蛙亭、東京ホテイソンが登場。総勢15人の豪華芸能人がダジャレ対決を盛り上げる！

◆YOSHIKIがまさかの再降臨！元日SPの未公開シーンを大放出

YOSHIKIが参戦して大反響を呼んだ元日3時間SPの「サイズの晩餐」を、盛り上がりすぎて元日の放送に収まり切らなかった貴重な未公開シーンと共にプレイバック。YOSHIKIが人生初、おでん屋台を大満喫！出川哲朗の伝統芸“熱々おでん”で一悶着!? 大爆笑の未公開シーンが続々。

さらに、サイズの晩餐・特別編！収録できずにお蔵入りになっていた未挑戦のサイズ問題に、YOSHIKIがアメリカから緊急予想！日本の親子丼を20年以上食べていないというYOSHIKIは果たして正解できるのか？

