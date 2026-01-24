¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÏÉâ¤¯¡Ä¡×¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£40Âå¡¦¥¤¥¨¥ÙÈ©¤¬¼«Á³¤ËÀ¹¤ì¤ë2026½Õ¿·ºî¥Ô¥ó¥¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦£³Áª
2026½Õ¤â¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤¬¥³¥¹¥á¤Î¼çÌò¥«¥é¡¼¡£¤Ç¤â¡¢40Âå¤Î¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤¯¤¹¤à¡×¡Ö¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤â¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¡¢¿§¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Á´¶¤äÈ¯¿§Àß·×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢·ì¿§´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤òÌµÍý¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¿·ºî¥Ô¥ó¥¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤ò¸·Áª¡£Âç¿Í¤ÎÌÜ¤â¤È¤òº£¤Ã¤Ý¤¯¹¹¿·¤Ç¤¤ë£³ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤â¤È¤ÈËË¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆÎ©ÂÎ´¶¥¢¥Ã¥×¡ÚKATE¡Û¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦È¯ÁÛ¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2026Ç¯1·î24ÆüÈ¯Çä¤ÎKATE¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦¡×¡£Ã¸È¯¿§¥Þ¥Ã¥È¤È¥Ä¥ä¡¢·ì¿§¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÌÜ¤â¤È¤«¤éËË¤Þ¤ÇÆ±°ì¥È¡¼¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È ¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦ Á´£µ¼ï ³Æ¡ï1,650(ÀÇ¹þ) / PK-1 ¥¦¥©¡¼¥à¥Ô¡¼¥Á¡¢OR-1 ¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È
´é¤¬´Ö¤Î¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î©ÂÎ´¶¤È·ì¿§´¶¤òÆ±»þ¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¤à¤Ë¤Ã¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ÇÊ´¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ë¤Ï¡ÖPK-1 ¥¦¥©¡¼¥à¥Ô¡¼¥Á¡×¤ä¡ÖOR-1 ¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡×¤¬¹¥ÁêÀ¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¤È¡¢¤Ü¤ä¤±¤ºÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤¯¤¹¤ß¤òÊ§¤¦¡ÚMiMC¡Û¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯
2026Ç¯1·î29ÆüÈ¯Çä¤ÎMiMC¡Ö¥Ó¥ª¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥·¥ã¥É¡¼¡×¤Î¿·¿§¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥é¥ë´ó¤ê¥Ô¥ó¥¯¡£¸÷¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤ÊÂç¿Í¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ËÆ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥MiMC ¥Ó¥ª¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥·¥ã¥É¡¼ ¡ï4,180(ÀÇ¹þ) 39 ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó(¥µ¥Æ¥ó¥³¡¼¥é¥ë/¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É)
ÀÄ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ç¤âÉâ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ò±é½Ð¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÌ©Ãå¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ç»¿§¤òÌÜ¤Î¥¥ï¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢Ãæ±û¤ËÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤µ¤ò²óÈò¤·¤¿Î©ÂÎ¥¢¥¤¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç±¢±Æ´°À®¡ÚRMK¡Û¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¿·ºî¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ã¥É¥¦
2026Ç¯1·î9ÆüÈ¯Çä¤ÎRMK¡Ö¥ê¥Ã¥É ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó ¥ê¥¯¥¤¥É ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤Ï¡¢»Ø¤Ç¤µ¤Ã¤È¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¶Ñ°ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡£Â®´¥À¤¬¤¢¤ê¡¢¥è¥ì¤ä¥Ñ¡¼¥ëÍî¤Á¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¥RMK ¥ê¥Ã¥É ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó ¥ê¥¯¥¤¥É ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ Á´£¶¿§ ³Æ¡ï4,180(ÀÇ¹þ) (º¸¤«¤é)02 ¥á¥â¥ê¡¼ ¥Ö¥ê¡¼¥º¡¢05 ¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Ö ¥Ø¥ô¥ó
½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ÇÇ»Ã¸Ä´À°¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì1ËÜ¤Ç¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤È¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð²ÄÇ½¡£¥«¥Ã¥Ñ¡¼¤ò´Þ¤à¡Ö05 ¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Ö ¥Ø¥ô¥ó¡×¤Ï¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö02 ¥á¥â¥ê¡¼ ¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
º£½Õ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢´Å¤µ¤è¤ê¤â¡ÈÌÀ¤ë¤µ¤È±ü¹Ô¤¡É¤ò°ú¤½Ð¤¹Àß·×¤¬¼çÎ®¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¼Á´¶¤È¿§¤ß¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ï¤à¤·¤í40Âå¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éâ¤¤ä¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤µ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¿·ºî¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÌÜ¤â¤È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡õphoto¡§Hiromi Anzai¡¡Ìä¡ÊKATE¡Ë¡§¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡0120-518-520¡¡Ìä¡ÊMiMC¡Ë¡§03-6455-5165¡¡Ìä¡ÊRMK¡Ë¡§RMK Division¡¡0120-988-271¡ä
