¡ÚËÜÆüÃÂÀ¸Æü¡Û¡ÖÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Î¼ç±éºîÉÊ¡×1°Ì¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ
¡¡2002Ç¯¡¢13ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Îàµ©¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢1·î25Æü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Íµ¤¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢Âè1°Ì¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ì¤Ï·ÐÈñ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¡ª¡¡Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢²áµî¤«¤éº£¤òÄÉ¤¦¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡Á19Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¡ØÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Î¼ç±éºîÉÊ¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç3ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡£105Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1°Ì¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ì¤Ï·ÐÈñ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£ËÜºî¤ÇÂ¿Éô¤ÏÀÐ¸´¥á¡¼¥«¡¼¤Î·ÐÍýÉô¤ËÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥µ¡¼ÆÈ¿È½÷»Ò¡¦¿¹¼ãº»Ì¾»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤äÀÁµá½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥ï¥±¤¢¤ê¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤Ë¤Ï±ü¼ê¤Îº»Ì¾»Ò¡£Â¿Éô¤Ï¤½¤ó¤Êº»Ì¾»Ò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±éµ»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³ÊÔ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐÍý²Ý¤ÎÃÏÌ£¤Ê¼Ò°÷¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿Ä¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Â¿Éô¤Á¤ã¤ó¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì¸«ÌµÉ½¾ð¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÇÊª¸ì¤òÅ¾´¹¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¡ª¡¡Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢²áµî¤«¤éº£¤òÄÉ¤¦¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡Á19Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¡ØÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Î¼ç±éºîÉÊ¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç3ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡£105Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³ÊÔ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐÍý²Ý¤ÎÃÏÌ£¤Ê¼Ò°÷¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿Ä¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Â¿Éô¤Á¤ã¤ó¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì¸«ÌµÉ½¾ð¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÇÊª¸ì¤òÅ¾´¹¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£