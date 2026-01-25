ユニクロのグローバルブランドアンバサダー公式インスタグラムで

現地17日にスイスで行われたスノーボード男子ハーフパイプのワールドカップ（W杯）第5戦で負傷した2022年北京五輪王者・平野歩夢（TOKIOインカラミ）に、日本企業からエールが届いた。ユニクロのグローバルブランドアンバサダー公式インスタグラムが22日に更新。熱いメッセージにファンからは様々な声が上がっている。

平野はW杯第5戦の決勝1本目、3つ目のトリックで空中でバランスを崩し、前方に倒れこむ形での着地となって激しく転倒した。

全日本スキー連盟は21日に「複数箇所の骨折や打撲の診断を受けましたが、幸いにも骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定です」と発表。連覇が懸かるミラノ・コルティナ五輪へ調整を進めるとしている。

夢舞台直前にアクシデントに見舞われた五輪王者。平野がグローバルブランドアンバサダーを務めるユニクロはインスタグラムで、「常に自らの限界を超えようと挑み続ける そのたゆまぬ努力と不屈の精神に 心より敬意を表します」とメッセージを投稿した。

日本人ファンからもエールが殺到。「歩夢君何があっても応援してるから、焦らず確実に治してください」「ホントに泣けてくる…」「平野選手なら絶対この困難を乗り越えられるはず」「信じてひたすら祈ります」「今回も必ず乗り越えられる試練だと信じて完全復活をお祈りしています」などのコメントが寄せられていた。

ミラノ・コルティナ五輪は現地2月6日に開幕。スノーボードのハーフパイプ男子は予選が同2月11日、決勝が同2月13日に行われる。



