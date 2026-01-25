ÌÔÎõ´¨ÇÈ¤ÇÍ×Ãí°Õ!°å»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥·¥Ë¥¢¤ÎÅß¤Î·ì°µ´ÉÍý¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Àµ¤·¤¤·×Â¬&À¸³è½¬´·²þÁ±¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ë
¡¡°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Î´¨¤µ¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤äÄ«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï·ì°µ¤ÎÊÑ²½¤À¡£°å»Õ¤ËÅß¤Î·ì°µ´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ì°µ¤¬¥Æー¥Þ¤Î¹Ö±é¤ËÂçÀª¤Î»ÔÌ±¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤¿
¡¡¿À¸Í»Ô¤ÎÊ¼¸Ë¸©Í½ËÉ°å³Ø¶¨²ñ¤Ç20Æü¡¢·ì°µ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿·ò¹¯²Ê³Ø¥»¥ß¥Êー¤¬³«¤«¤ì¡¢Æ±»ÔÎ©°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¦À¾»ÔÌ±ÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ÎÊ¿¾Â±ÊÉÒÉôÄ¹Âå¹Ô(43)¤¬¹Ö±é¡£Ìó80¿Í¤Î»ÔÌ±¤òÁ°¤Ë¡¢¹â·ì°µ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡Ö125/75mmHg¡×¤È¤¹¤ë¼£ÎÅÌÜÉ¸ÃÍ¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò¿ÞÉ½¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡·ì°µ¤È¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ë·ì´É¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤Î¤³¤È¡£·ì°µ¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ì±Õ¤È¤È¤â¤Ë»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬ÂÎ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¿´Â¡¤¬¥¥å¥Ã¤È¼ý½Ì¤·¤¿¤È¤¤Î°µÎÏ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾å¤Î·ì°µ¡×¤Ç¡¢¿´Â¡¤¬¤æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤Î°µÎÏ¤¬¡Ö²¼¤Î·ì°µ¡×¤À¡£
¡¡·ì°µ¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢·ì´É¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤êÇË¤ì¤¿¤ê¤·¤Æµ¯¤³¤ëÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤Î¤Û¤«¡¢¶¯¤¤°µ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ·ì±Õ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙ¤¤·ì´É¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¡¢Ï·ÇÑÊª¤ò¤¦¤Þ¤¯ÇÓ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£·ì°µ¤Ï¼«¿È¤Î·ò¹¯¤òÃÎ¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê»ØÉ¸¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Ê¿¾Â»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¹â·ì°µÍÉÂ¼Ô¤Ï4300Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¡Ö¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï·ì°µ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄ«ÈÕ¤Î2²ó¡¢·ì°µ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂ¬¤ë¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡·ì°µ¤òÂ¬¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤ÅÀ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢ÏÓ¤ò¿´Â¡¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Ë¤·¤Æ·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡ÖÍÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·ì°µ¤ÎÌô¤òÉþÍÑÃæ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìô¤Î¸ú²Ì¤Ç¡ÈÎÉ¤¤¿ôÃÍ¡É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌô¤ò°û¤àÁ°¤ËÂ¬¤ë¤³¤È¡×¤âÂçÀÚ¡£º¸±¦¤ÎÏÓ¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¬Äê½¬´·¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢º¸±¦Î¾Êý¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£º¸±¦¤ÎÏÓ¤Ç¡Ö20～30mmHg¤âº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿¾Â»á¤Ï¡Ö²Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Åß¤Ï¼«Á³¤È·ì°µ¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬´¨ÃÈº¹¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤äÃ¦°á½ê¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Íç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏÃÈË¼´ï¶ñ¤ò»È¤¦¤Ê¤É´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤â¡¢·ì°µ¤ÈÂç¤¤¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿¾Â»á¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î1Æü¤Î±öÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤¬10¥°¥é¥àÄøÅÙ¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹â·ì°µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï1Æü6¥°¥é¥à¤òÌÜ°Â¤Ë¡£¤«¤Ê¤êÇöÌ£¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¤é¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥éー¥á¥ó¥¹ー¥×¤Î¡È´°°û¡É¤ä¡ÈÄÉ¤¤¤·¤ç¤¦¤æ¡É¤Ê¤É¤Ï¸·¶Ø¡£¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶Ø¼ò!¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü1¹çÄøÅÙ¤Ç¡£¥Óー¥ë¤Ê¤é1ËÜ¤À¤±¡£½µ¤Ë1ÅÙ¤ÏµÙ´ÎÆü¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¹¤¹¤á¤ë¡£¤¿¤Ð¤³¤Ï¡Ö¶Ø±ì¡×¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°½¬´·¤â½ÅÍ×¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð30Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òÄ«ÈÕ¹Ô¤¨¤ì¤ÐÍýÁÛ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åß¤Ï·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÁý¤¹µ¨Àá¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î·ì°µÂ¬Äê¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÂÎ¤òµÞ·ã¤ËÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤ä¿©»ö¡¢±¿Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£·ì°µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÉÂµ¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´¨¤¤Åß¤ò°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ÅÄÃæ¡¡Ì÷¡Ë