ÇöÌÓ¤ËÇº¤àÃËÀ¤Î8³ä¤¬´¶¤¸¤ë¡È¸¶°ø¡É¤È¤Ï¡¡¼«Ê¬¤ÎÌÓÈ±¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤°ìÊý¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¼õ¿Ç¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª
¡¡ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É(AGA)¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡ÖHIX(¥Ò¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤Î¥æー¥¶ー6354¿Í¤ÎÌä¿Ç¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖAGA¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÈ±¤äÆ¬Èé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇöÌÓ¤ËÇº¤àÃËÀ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È
¡¡ÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¡¦¤ª¤Ç¤³(44.4¡ó)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆ¬ÄºÉô¡¦¤Ä¤à¤¸(36.5¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¶À¤ò¸«¤¿ºÝ¤ËÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¡Ö´é¼þ¤ê¡×¤Î¸åÂà¤¬¡¢Çº¤ß¤ò¼«³Ð¤¹¤ëºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇöÌÓÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¡¢¡Ö²¿¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ÏºòÇ¯¤Î53.4¡ó¤«¤é41.6¡ó¤Ø¤È²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐºöÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÉ¤êÌô(40.9¡ó)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö°û¤ßÌô¡¦Ãí¼ÍÌô(33.9¡ó)¡×¡ÖÍ½ËÉÌÜÅª¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー(18¡ó)¡×¤Ê¤É¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇöÌÓ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾åÁ°¡×¤¬27.3¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÁØ¡×¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢34.4¡ó(Ìó3¿Í¤Ë1¿Í)¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤ÂÐºö¤Î¤Þ¤Þ¡£Ä¹´üÅª¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÂÆ§¤ßÁØ¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¡¡ÇöÌÓ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö86.6¡ó¤¬5»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö62.6¡ó¤¬±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö76.7¡ó¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤(ÈóµÊ±ì¼Ô)¡×¤Ê¤É¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ËÇöÌÓ¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢80.2¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¡£ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº(Ìó7³ä)¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö°äÅÁÅªÍ×°ø¡×¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î¼õ¿Ç°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢47.7¡ó(ÌóÈ¾¿ô)¤¬¡Ö¼õ¿Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÄÌ±¡¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤(60.4¡ó)¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤¤(27.3¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ±¡¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È(¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ)¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È±¤äÆ¬Èé¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÇº¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇöÌÓ¤Î¾õÂÖ¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¹â³Û¤Ê¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇöÌÓ¤ÏAGA¤Ê¤Î¤«?¡×¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦¡È¸½ºßÃÏ¤Î³ÎÇ§¡É¤³¤½¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
ÂçÁ¥,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòº×