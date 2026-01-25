ブレンビーが松木玖生と伊藤涼太郎の2選手をリストアップか

デンマーク1部ブレンビーIFは1月19日に、21歳のデンマーク人MFノア・ナーティをフランス1部リヨンに放出した。

彼の後釜が必要な状況で、デンマークメディア「3POINT.DK」は、5つの条件の下に15選手をリストアップ。そのなかに欧州でプレーする日本人選手が2人含まれていた。

条件とされたのは「切り替えの早い試合が得意で、ダイレクトなプレーができること」「テクニックが高く、ボールを運べること」「戦術的規律、柔軟性、理解力があること」「プレッシャーのかかる試合で戦えること」「19歳から24歳であること」「成長を続け、次のステップへの準備ができていること」の5つだった。

このなかでリストアップされた15選手に入っていた日本人選手が、イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生とベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎の2選手だ。

まず松木については「ギョズテペへのレンタル移籍を経てサウサンプトンに戻ったが、2025-26シーズンは失望となっている。ほとんどスカッドに入れず、寒さに耐え続けている。2028年まで契約を残しているが、イングランドメディアはクラブはレンタル移籍でも完全移籍でも、彼を手放す準備ができていると伝えている。鈴木唯人と状況は似ている」と、状況を伝え、「選手としても鈴木唯人と共通している点がある。テクニックがとても高く、高い攻撃性とインテンシティを兼ね備える。強力なエンジンを持っていて、激しい動きを繰り返せる。守備でも強くボール奪取も得意。サウサンプトンが獲得に動いたのも当然で、底知れぬポテンシャルを秘めている」と、その能力を伝えている。

また、現在ベルギーで優勝争いをするシント＝トロイデンの伊藤については、27歳ながら例外の選手としてリストアップ。「現在、チームのキーパーソンの一人として活躍している。2025-26シーズンは素晴らしい活躍を見せて、ベルギー国内でもトップ選手の一人と見られている。現在の契約は2026年夏に満了する。年齢面では次の売却を考えるには向いていないが、獲得したい選手だ」として、「ベルギーで最も多くのチャンスを作り出した選手で、高い創造性が証明されている。ボールを持て、優れた視野を持ち、キラーパスやサイドからのラストパスで常に危険な存在になる。創造的な選手でありながらも、ベルギーのフィジカルレベルに適応している。運動量も多く、プレスもかけられて、プレッシャーのなかでも結果を出せる」と、高くプレーを評価している。

現在ドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人の獲得で成功していたブレンビーだが、この冬の移籍市場で再び日本人選手を迎えることになるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）