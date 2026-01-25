ÆÈ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¹â°æ¹¬Âç¡¡³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿SD¤âÀä»¿¡Ä21ºÐ¤¬»ý¤Ä¡É³Î¤«¤Ê·×²è¡É¡Öº£Ç¯¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¹â°æ¹¬Âç¤Ïº£Åß¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ2½µ´Ö¾¯¤·¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ãå¼Â¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï16Àá¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¡Ê72Ê¬¤«¤é¡Ë¡¢17Àá¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¡Ê46Ê¬¤«¤é¡Ë¡¢18Àá¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¡Ê88Ê¬¤«¤é¡Ë¤Î3»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¼éÈ÷Áª¼ê¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ëÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿®Íê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ï0-4¤ÈÂçº¹¤òÄÉ¤¦¾õ¶·¤«¤é¤ÎÅêÆþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â°æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Àï½ÑÍý²ò°ÊÁ°¤Ë´Ä¶Å¬±þ¤À¡£¸À¸ì¡¢Îý½¬¶¯ÅÙ¡¢»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¶õµ¤¡£¤½¤³¤Ç¸ÉÎ©¤»¤º¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤¦¤¨¤Ç¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¹â°æ¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤Î2½µ´Ö¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¸å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â°æ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸½¾õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿®Íê¤·¤Æ³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò¤Þ¤º¤Ï°ìÊâ¤ÈÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÀþ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀè¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤À¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â°æ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö·è¤á¼ê¡Ä»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤äÎÏ´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥×¥ì¡¼»þ´Ö¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¶¥Áè´Ä¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢½Ð¾ì¤ÈÀ®Ä¹¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â°æ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÀï¤¦Æñ¤·¤µ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤³¤Á¤é¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë´·¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÇÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ç±þ¡¢ÄêÃå¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¿´Áª¼ê¤Ø¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÀÀ®Ä¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê·×²èÀ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¹â°æ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â°æ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼SD¤Ï¡¢HSVÀï¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¹â°æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¤À¡£¹â°æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç·×½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï65Ê¬¡£ÀìÌç»ï¥¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤À¤±ºÎÅÀ¤¬¤µ¤ì¡¢µÚÂèÅÀ¤Î4ÅÀ¤É¤Þ¤ê¡£¤Þ¤ÀÈ´·²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê³ÍÆÀ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½¤¬¡Ö»ñ¼Á¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÎã¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡¡Ä¾ÀÜ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¤À¤è¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¦¥¿¡¦¥¿¥«¥¤¤¬¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Á°Àá¤Ç¤Ï0-4¤Î¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Æü¤â»î¹ç½ªÈ×¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ã»¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÌÂ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢È½ÃÇ¤È¼Â¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â°æ¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ËÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤È¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£º£Æü¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Áª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆü¤Ï´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¹â°æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç´¶¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È½Å¤Í¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤À¤È»×¤¦¤è¡£Îý½¬¤È»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Î»þ´ü¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡£¸½¾ì¤Ï¤½¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤Î¹â°æ¹¬Âç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤½ÐÈÖ¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ÏÂç¤¤¤¡£¼¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¶¯ÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´·¤ì¤¿»þ¡¢Èà¤Î¿¿²Á¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»î¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÃæÌîµÈÇ·È¼ / Kichinosuke Nakano¡Ë