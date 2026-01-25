ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤é¡ÈÂç²Ï¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¡É¤È¤³¤³¤¬°ã¤¦¡Ä¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Øá°Í¤µ¤»¤¿¡È¿·¤¿¤Ê½¨µÈÁü¡É
¡¡1·î4Æü¤«¤é¿·¤·¤¤Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äï¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÊäº´Ìò¤È¤·¤ÆÍÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½é²ó¤«¤é¥³¥ï¤¹¤®¡ª¡×°¦¤é¤·¤¤»Ò±î¤«¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤«¡ÄÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡Ë
¡Ö½¨µÈ¤Î°ïÏÃ¡×¤ò·»Äï2¿Í¤ÇÃ´¤¦
¡¡¸½ºßÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬¡¢²£Àî¿ÓÆâ¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤òí´í°¤Ê¤¯»¦¤á¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÚÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢Âè2ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¼¤¬ÌîÅð¤Ë²¿ÅÙ¤â½±¤ï¤ì¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·ØÖÓ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉ´À«¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿½¨Ä¹¡Ê¾®°ìÏº¡Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ò¸«¤Ä¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëËÜºî¤Î»î¤ß¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÁðÍú¼è¤ê¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ê´¨¤¤»þ´ü¤ËÆ£µÈÏº¤¬¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò²û¤Ç²¹¤á¤Æ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î°ïÏÃ¤È¤ÏÂçÊ¬ÍÍ»Ò¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Æ£µÈÏº¤¬¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÁðÍú¤ò¡¢¡ÖµØ¡×¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ²È¿Ã¡¦¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¤ÎÁðÍú¤À¤È´ª°ã¤¤¤·Åð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸íËâ²½¤¹¤¿¤á¤Î¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤è¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤¬ÊÒÊý¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î²û¤«¤é¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Î°ïÏÃ¡×¤ò·»Äï2¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£µÈÏº¡¦¾®°ìÏº·»Äï¤Î´Ø·¸¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Ä¹¤È»Ô¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë·»Ëå¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¶Ë¤á¤ÆÂÐÅù¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËÜºî¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÌÌ¤Ç¡¢¤É¤³¤«Ê¬¿È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÎÉÁ¤Êý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊË¿Ã½¨µÈÁü¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ë¿Ã½¨µÈ
¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1965Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²«¶â¤ÎÆüÆü¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Î½ï·Á·ý¤ä¡¢¡Ø½¨µÈ¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤«¤é¡¢¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¤Î¾¡¿·ÂÀÏº¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾Í¥¤¿¤Á¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆË¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Û¤É±é¤¸¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌòÊÁ¤â¤½¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤³¤½ÃÝÃæÄ¾¿Í¤Î¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Î¡Öêî1Ëç¤ÇÅð¤ó¤ÀÂçº¬¤ò¤«¤¸¤ë¡×Âè1ÏÃ¤¬Á¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢2É¤¤Î±î¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºîÂè1ÏÃËÁÆ¬¤ÎÆ£µÈÏº¤¬Èª¤«¤éÅð¤ó¤ÀÂçº¬¤ò¤«¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ë¡¢Íç°ì´Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ÎºûÌî¹â»Ë¤Î¤è¤¦¤Ë°¼à¥¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤Î±É²Ú¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢½ªÈ×¤Ï¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ÎÊÁËÜÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ï·¤¤¤Î½¹¤µ¤òÇø¤±½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ö¸«¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤È¸½¤ò±Ç¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¸ì¤é¤¤ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç²º¤ä¤«¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¡ØÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡Á²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤â¤¤¤ë¡Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤µ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤ÎÇ«¡¹¡ÊºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤Í¡¢¤ª¤Í¤Ê¤É¸Æ¾Î¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ä¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡¦»Ô¡¢Èà¤Î¸åÈ¾À¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸°¤ò°®¤ë½÷À¡¦Ãã¡¹¡ÊÍä¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÃ©¤Ã¤¿¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤¿¤Á¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Î³Æ¥Ñ¡¼¥È¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤Î½¨µÈ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤Î±ÊºîÇîÈþ¤ä¡¢¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¤ÎÃÝÆâ·ë»Ò¤¬¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥à¥Õ¥¡¥¿¥ë¤È¤Ê¤ëÃã¡¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Ìî¿´²È¡©¡¡¹¥ÀÄÇ¯¡©¡¡ºîÉÊ¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¡È½¨µÈÁü¡É
¡¡¤µ¤é¤Ë±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¨µÈ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¿ÌÌÀ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤ä¡Ø¹ñÅð¤êÊª¸ì¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¡¢¡Ø¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢¡ØÆÁÀî²È¹¯¡Ù¡Ê1983Ç¯¡Ë¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±é¼Ô¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿½¨µÈ¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ë²È¹¯¤Î½ã¿èÀ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìî¿´¤ËËþ¤Á¤¿Áþ¤¿¤é¤·¤¤½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¿®Ä¹ KING OF ZIPANGU¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤ÎÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼±é¤¸¤ëÆ£µÈÏº¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢½¨µÈ¤Î¡ÖÀÄ½Õ´ü¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¿Í´Ö¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡×¡Ä°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾®±î¤Î»Ñ¤Èí´í°¤Ê¤¯»Â¤ê¼Î¤Æ¤ë¶²¤í¤·¤µ
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¡¢¶²¤í¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¹ë·æ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Áê±þ¤·¤¤¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¤Î¾¡¿·ÂÀÏº¤ä¡¢¡Ø²«¶â¤ÎÆüÆü¡Ù¤Î½ï·Á·ý¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö¶²¤í¤·¤µ¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÈÕÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡Ö¶¸µ¤À¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¤Î¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬±é¤¸¤¿½¨µÈ¤Î¡¢¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ï½ê¤ËÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎä¹ó¤µ¤È¶¸µ¤¤¬Þú¤àÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Ï¤É¤ó¤Ê½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£²¿¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤À¤í¤¦¡£Âè1ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ×¡¹¤«¤ÄÅâÆÍ¤Îµ¢Âð¤ËÅÜ¤ë»Ð¡¦¤È¤â¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢±î¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤É¤±¤Æ¸«¤»¤ë¤È¤¡¢³Ú¤·¤¯¤¸¤ã¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾®±î¤Î»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢±Ç²è¡Ø»æ¤Î·î¡Ù¤ä¡Ø¥»¥È¥¦¥Ä¥ß¡Ù¡¢¡ØÌë¶õ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¹âÌ©ÅÙ¤ÎÀÄ¿§¤À¡Ù¡ØµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Î¤É¤Î´é¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÈà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤Æ£µÈÏº¤Î»Ñ¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âè3ÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¡Ö¼Í·â¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò¡¢¿Í¡¹¤«¤é°ÚÉÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿®Ä¹Áê¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤È¤¤¤¦¡Ö±î¼Çµï¡×¤Ç¿®Ä¹¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿¹ëÃÀ¤µ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ç·¯¤Ø¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÁðÍú¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤ë¡×¤É¤³¤í¤«¿®Ä¹¤Î²û¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Àï¤¤¤òÁ°¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¿®Ä¹¤Î¿´¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ¾ÀÜ²¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×Ç½ÎÏ¤ÎÉ½½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âè1ÏÃ½ªÈ×¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Äï¤Î¤¿¤á¡¢¼êÊÁ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âí´í°¤Ê¤¯»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¡¢Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì¶²¤í¤·¤µ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀï´·¤ì¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÏ¹ö¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¢¤ì¡¢Èà¤é¤Ï¿Í¤¿¤é¤·¡£·è¤·¤Æ¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤»¤Ì¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜºîËÁÆ¬¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤Ë¤è¤ë¸ì¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¿Í´Ö¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò1Ç¯¶á¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¦¡£
¡ÊÆ£¸¶ Æà½ï¡Ë