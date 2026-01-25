¿åÌîÈþµª¡¢É×Åâ¶¶½¼¤¬¸ì¤Ã¤¿ÀÎÏÃ¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö°ì¤Ä¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½÷Í¥¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬¡¢24ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·óÇÐÍ¥¤ÎÅâ¶¶½¼¤¬¡¢¿²¤ëÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¸ì¤êÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÎÏÃ¡Ö¤¢¤Ë¤ç¤É¤ó¤Î¤Ç¤³¤ó¤¸¤ë¡×¤òÌÀ¤«¤·¡Ö°ì¤Ä¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¿åÌî¤È2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿Åâ¶¶¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥º¡Ë¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅ¨Ìò¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥Î¥¯¤Ê¤¬¤é¡¢Çº¤ßÂ³¤±¡¢°ì»þ¤Ï¼çÌò¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥º¤Ë¤âÊÑ¿È¤·¤¿¡¢¿Í´Ö¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¸µ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÇ¯³¤Æ²Ä¾Ìé¡Ê¥¹¥Í¡¼¥¯¥ª¥ë¥Õ¥§¥Î¥¯¡Ë¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢Ê¸É®¶È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÌî¤Ï¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤â¡¢ÀÎÏÃ¤ò»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤«¤»¤ëÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¡Ø¤¢¤Ë¤ç¤É¤ó¤Î¤Ç¤³¤ó¤¸¤ë¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËX¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎÏÃ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÀÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼öÊ¸¡×¡Ö¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«Ã¶ÆáÍÍ •́¦Ø•̀)?(¾Ð)¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ìÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¸¤ã¤Ã¡×¡Ö¡Ø¤»¤¤¤Æ¤Ï¤³¤È¤ò¤·¤½¤ó¤¸¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤Î¤¢¤Ë¤ç¤É¤ó¤¬¤Ç¤³¤ó¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤«¹æµã¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö·»¤ÎÂçº¬½Á¡¡¤¢¤Ë¢ª¤¢¤Ë¤ç¡¡Âçº¬¢ª¤Ç¤³¤ó¡¡¤Æ¤¤¤¦¼¯»ùÅçÊÛ¤Æ¤¢¤¿¤·ÃÏ¸µÌ±¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÏÃÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ów¡×¤È¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ë¤ç¤É¤ó¤Î¥Ç¥³¥ó¤¸¤ë¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÀÎÏÃ¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ¯¤¼Ô¤ÎÄï¤ÈÂçº¬½Á¤ò¤á¤°¤ë¤ªÏÃ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£