¡Ö¥à¥À¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡È¥À¥á¥À¥á¹ÔÆ°¡É¡£2°Ì¤Ï¡ÖÆ±¤¸ºî¶È¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¡£¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¡×
ËèÆü¡Ö¤Þ¤¿½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ïº¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¸¶°ø¤Ï3¤Ä¤Î¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ç¤¹¡×¡¼¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¥À¥ó¥É¥êËá¤¤¤Æ30Ç¯Ä¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦Çë¸¶²íÍµ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï½ñÀÒ¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤»¤ë¿Í¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»þ
¡¡¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤¤Ã¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤¬¡¢Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÆ³«¤¹¤ë¡×¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÉé²Ù
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¡ÖºÆ³«¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢Éé²Ù¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«»×¤¤½Ð¤¹ºî¶È¡×¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤·¤ÆÆ¬¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×ºî¶È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤àºî¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆ³«»þ¤Î¹â¤¤»×¹ÍÉé²Ù¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤òÃÙ¤é¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤Î»×¤¤½Ð¤¹ºî¶È¤Î¤³¤È¤ò¼êÌá¤ê¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¼«Ê¬¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼êÌá¤ê¤è¤ê¤â¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤Ï´í¸±
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ïºî¶È¤Î¡Ö¼êÌá¤ê¡×¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¹Í¤Î¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼êÌá¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¡Öºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤½¤Îºî¶È¤ÎÀ®²ÌÊª¤¬»È¤¨¤º¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆ±¤¸ºî¶È¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¼êÌá¤ê¡×¤Ïºî¶È¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤Î¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¥à¥À¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤Ï¡Ö°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤¿¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥à¥À¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÂ»¼º¤ò¤Ê¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±£¤ì¤¿¥à¥À¤ò¼è¤êµî¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Å»ö¤Ï3ÇÜ¶á¤¯¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë