LVMH¤Î¶¯Îõ¤Ê¹â¼ý±×ÂÎ¼Á¤ò¥»¥°¥á¥ó¥È¾ðÊó¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
海外M&Aが増え、海外投資家比率が急上昇している昨今。「英語の決算書を読むスキル」の必要性がこれまでと比べてはるかに上がっています。しかし、ただでさえ難しそうな会計用語を英語で読むなんてとんでもない、と思う人も少なくありません。
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢LVMH¤Î¹â¼ý±×ÂÎ¼Á¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
LVMH¤Î5¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¼ý±×Î¨¤ò
Å°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
¡¡LVMH¤ÎÏ¢·ë¥»¥°¥á¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÈÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡¡Other and Holding companies¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿5¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¹½À®Èæ¤ÎÂç¤¤Ê½çÈÖ¤ËROA¤È2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ø¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡¡LVMH¤ÏProfit from recurring operations¡Ê·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶È³èÆ°¤Ë¤è¤ëÍø±×¡Ë¤ò¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤ÎÍø±×¤È¤·¤Æ³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶È¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÍø±×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºâÌ³²ñ·×¾å¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Æ±Íø±×¤Ë¤Ï´Þ¤á¤Ê¤¤Other operating income and expenses¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î±Ä¶È¼ýÆþµÚ¤ÓÈñÍÑ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢·ëÈÏ°Ï¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Î¤ì¤ó¤Î¸ºÂ»¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤Ó¾¦É¸¤Î¸ºÂ»¡¦½þµÑ¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤Î½èÊ¬Â»±×¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°ÈñÍÑ¡¢ÁÊ¾Ù´ØÏ¢ÈñÍÑ¡¢ÆÃÄê¤Î°ÛÎã¼è°ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ý»Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î´ë¶È¤ÎROA¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤òÃì¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãì1¡¡ÀÇ°úÁ°Íø±×¤òÍÑ¤¤¤¿ROA¤ÎÍ¥ÎÉ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï10¡óÄøÅÙ¡£LVMH¤Ç¤Ï¡¢ROA¾å°Ì3¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤òÃ£À®¤·¡¢²¼°Ì2¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãì2¡¡ROA¤ò2¤Ä¤ËÊ¬²ò¤·¤¿Íø±×Î¨¤È²óÅ¾Î¨¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÉé¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤»ö¶È¤Ï¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ»º¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç²óÅ¾Î¨¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢È¿ÂÐ¤ËÇöÍø¡ÊÍø±×Î¨¤¬Äã¤¤¡Ë¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÇöÍøÂ¿Çä¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢ROA¤ò¹â¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤òROA¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢LVMH¤Î´ðËÜÀïÎ¬¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£LVMH¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOUR MODEL¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LVMH¡Çs mission is to ensure the development of each of its Maisons by providing them with all the resources they need to create, manufacture and distribute products and services that prioritize outstanding quality and the highest ethical, social and environmental standards.
¡¡LVMH¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³Æ¥á¥¾¥ó¤¬Âî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÈºÇ¹â¿å½à¤ÎÎÑÍýÅª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢´Ä¶Åª´ð½à¤ò½Å»ë¤·¤¿À½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÏÂ¤¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿¿ô¹Ô¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢LVMH¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡Ö¥á¥¾¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¡¢¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»ñ»º¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¹©¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ÇÄê»ñ»º¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ·Á¸ÇÄê»ñ»º¡¢¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡×¤Î
°µÅÝÅªÍø±×Î¨¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡Fashion and Leather Goods¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹âÍø±×Î¨37.1¡ó¡¢»ñ»º²óÅ¾Î¨1.02ÇÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢Íø±×Î¨¤Ï5¥»¥°¥á¥ó¥ÈÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²óÅ¾Î¨¤Ï¿¿¤óÃæ¡Ê¾å¤«¤é3ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÍø±×Î¨¤Ï¹â¤¤¤¬²óÅ¾Î¨¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éé¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Fashion and Leather Goods¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì¡¢¥í¥¨¥Ù¡¢¥±¥ó¥¾¡¼¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡¢¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥×¥Ã¥Á¡¢¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡¢¥Ù¥ë¥ë¥Ã¥Æ¥£¡¢¥í¥í¡¦¥Ô¥¢¡¼¥Ê¡¢¥ê¥â¥ï¡¢¥Ñ¥È¥¥¡¼¡¢¥Ð¡¼¥È¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¡¢¥ô¥¢¥ë¥Í¤Ê¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿Ä¶°ìÎ®¥á¥¾¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²Á¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¾å¹âÀÇ°úÁ°Íø±×Î¨10¡óÄ¶¤òÍ¥ÎÉ´ë¶È¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï20¡óÄøÅÙ¤òÍ¥ÎÉ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¾å²ó¤ë37¡ó¤ÎÍø±×Î¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬LVMH¤ÎFashion and Leather Goods¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥á¥¾¥ó¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ°é¤ó¤Ç¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤È²ÁÃÍ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÎ©ÃÏ¤äÆâÁõ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³Á´ÂÎ¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹â¼ý±×À¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡LVMH¤Î2024Ç¯¤ÎÁ´¼Ò¤ÎÁíÍø±×Î¨¤Ï67¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥°¥á¥ó¥ÈËè¤ÎÁíÍø±×Î¨¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤â¥»¥°¥á¥ó¥ÈÍø±×Î¨¤â°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤»ö¼Â¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Fashion and Leather Goods¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡Ë¤À¤±¤Ç¤ÎÁíÍø±×Î¨¤Ï¡¢67¡ó¤è¤ê¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ñ»º²óÅ¾Î¨¤¬1.02ÇÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤È»ñ»º¤¬¤Û¤ÜÆ±³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LVMH¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñ»º¤ÎÃæ¿È¤ò5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾ÜºÙ¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤âÌµ·Á»ñ»º¤ä¤Î¤ì¤ó¤ò¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ë³«¼¨¤¹¤ë´ë¶È¤Ï»þÀÞ¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í·Á¸ÇÄê»ñ»º¤äÃª²·»ñ»º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ³«¼¨¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤Û¤Ü³§Ìµ¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê»ñ»º¤ÏIntangible assets and goodwill¡ÊÌµ·Á»ñ»ºµÚ¤Ó¤Î¤ì¤ó¡Ë¤ÇÁí»ñ»º¤Î35¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬M¡õA¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÈÄ¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Îò»Ë¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Right-of-use assets¡Ê»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡Ë¤ÎÁ´¼Ò¹ç·×³Û166²¯2000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë129²¯8400Ëü¥æ¡¼¥í¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¡Êstores¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈLVMH¤Ï³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Fashion and Leather Goods¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢ÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÅùÃÏ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁê±þ¤Î»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¡¢SG¡õA¡ÊÈÎ´ÉÈñ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¸º²Á½þµÑÈñÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LVMH¤ÎÁ´¼Ò¤ÎÍ·Á¸ÇÄê»ñ»ºProperty, plant and equipment¡ÊÍ·Á¸ÇÄê»ñ»º¡Ë298²¯8600Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4Ê¬¤Î1¤ÏMachinery and equipment¡Êµ¡³£ÁõÃÖ¡Ë¤È¤·¤Æ³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈProperty and equipment¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈProperty, plant and equipment¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ìÄê¤Îµ¡³£ÁõÃÖ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬À½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤âÆâÀ½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Inventories¡ÊÃª²·»ñ»º¡Ë¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»ñ»º¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ñ»º²óÅ¾Î¨1ÇÜÄøÅÙ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÆ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë³Æ¥á¥¾¥ó¤Î¹âÃ±²ÁÀßÄê¡¢µÚ¤ÓÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µð³Û¤ÊÇä¾å¹â410²¯6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó6Ãû7000²¯±ß¡ª¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥»¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ï
ÇöÍøÂ¿Çä¤Ê¤Î¤ËROA10¡ó°Ê¾å¤òÃ£À®
¡¡2ÈÖÌÜ¤ËÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤ÎÂç¤¤ÊSelective Retailing¡Ê¥»¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎROA10.3¡ó¤Ï¡¢Íø±×Î¨7.6¡ó¡ß²óÅ¾Î¨1.36ÇÜ¤ÈÊ¬²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äã¤á¤ÎÍø±×Î¨¤È¹â¤¤²óÅ¾Î¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®Çä¶È¤ÎÅµ·¿¤È¸À¤¨¤ë¡ÖÇöÍøÂ¿Çä¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ROA10¡ó¤ÎÍ¥ÎÉ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ìÅùÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤«¤é¡¢Right-of-use assets¡Ê»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡Ë¤¬Â¿¤¤¡Ê39²¯7800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ë¤³¤È¤ä¡¢¹©¾ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤ÇProperty, plant and equipment¡ÊÍ·Á¸ÇÄê»ñ»º¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ê16²¯9800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ë¤³¤È¤âÇ¼ÆÀÀ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Inventories¡ÊÃª²·»ñ»º¡Ë¤Ï30²¯3000Ëü¥æ¡¼¥íÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾åÈæÎ¨¤Ç17¡ó¡¢Æü¿ô¤Ë´¹»»¤·¤ÆÌó60Æü¡Ê17¡ó¡ß365Æü¡Ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¾¦ÉÊ¤Î²óÅ¾¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢LVMH¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊºß¸Ë¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÎ¹¹Ô¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤¿¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¤Î»Å³ÝÉÊºß¸Ë¤Ï
¤½¤Î¤Þ¤Þ»²Æþ¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡3ÈÖÌÜ¤ËÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤¬Âç¤¤¤Watches and Jewelry¡Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¤ÎROA4.4¡ó¡á14.6¡ó¡ß0.30ÇÜ¡¢Çä¾å¹½À®Èæ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¾®¤µ¤¤¡Ê5ÈÖÌÜ¡ËWines and Spirits¡Ê¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤ÎROA7.5¡ó¡á23.1¡ó¡ß0.32ÇÜ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖÍø±×Î¨¤Ï¹â¤¤¤¬²óÅ¾Î¨¤ÏÄã¤¤¡×»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê»ñ»º¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È»ö¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¡Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¤ÏIntangible assets and goodwill¡ÊÌµ·Á»ñ»ºµÚ¤Ó¤Î¤ì¤ó¡Ë215²¯6900Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥È»ñ»º¤ÎÌó61¡ó¡Ë¡¢¸å¼Ô¡Ê¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤ÏInventories and work in progress¡ÊÃª²·»ñ»º¤È»Å³ÝÉÊ¡Ë82²¯4000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥È»ñ»º¤ÎÌó45¡ó¡Ë¤È°ã¤¤¤¬¸«½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Watches and Jewelry¡Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¤ÎIntangible assets and goodwill¡ÊÌµ·Á»ñ»ºµÚ¤Ó¤Î¤ì¤ó¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¢¥¿¥°¡¦¥Û¥¤¥ä¡¼¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥á¡¢¥¼¥Ë¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢¥¦¥Ö¥í¤È¤É¤ì¤â¤¬Ä¶°ìÎ®¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤«¤ÄM¡õA¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë2021Ç¯¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿Tiffany¤ÎÇã¼ý158²¯¥É¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ·Á»ñ»º¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤ÀÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎWines and Spirits¡Ê¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤Ë¤âM¡õA¤Ë¤è¤ëÌµ·Á»ñ»º¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂç¤Î»ñ»º¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¾øÎ±¤µ¤ì¤ëWork in progress¡Ê»Å³ÝÉÊ¡Ëºß¸Ë¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬ºß¸Ë¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯¤¿¤á»ñ¶â·«¤êÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤ä¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ï¶¯¸Ç¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¯LVMH¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë»ñ»º¤¬½Å¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Çä¾å¹â¥»¥°¥á¥ó¥ÈÍø±×Î¨¡Ê23.1¡ó¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Watches and Jewelry¡Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¡¢Wines and Spirits¡Ê¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥ÊÈ¯À¸»þ¤«¤é¤ÎÆÃ¼û¤¬Íî¤ÁÃå¤»Ï¤áÇä¾å¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÉÔÄ´¤Ê1Ç¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¡õ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ï
¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈÎÇäÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Çä¾å¹â¹½À®Èæ4ÈÖÌÜ¤ÎPerfumes and Cosmetics¡Ê¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¡õ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ROA10.8¡ó¡á8.0¡ó¡ß1.35¤Ç¤¹¡£Í¥ÎÉ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎROA10¡ó¤ÏÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Selective Retailing¡Ê¥»¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎROAµÚ¤Ó2¤Ä¤ÎÊ¬²òÍ×ÁÇ¤ÈÈó¾ï¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇöÍøÂ¿Çä¡×¤Î»Ñ¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿LVMH¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¼òÎà¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹á¿å¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ï¶¥Áè´Ä¶¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÅê²¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÎ©Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É´²ßÅ¹¤ä²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Ç¤Î¾®Çä¤ê¤ò²ð¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬È¯À¸¤·¤ÆÍø±×Î¨¤¬¿¤ÓÇº¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Perfumes and Cosmetics¡Ê¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¡õ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÍø±×Î¨¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¤«¤Ê¹¬¤»¤ä´î¤Ó¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Î¤òÄó¶¡¤¹¤ëLVMH¡£¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥â¥Ç¥ë¤ò´Ó¤¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÅÁÅý¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë³«È¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¤Ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤äÃÏ°è¤òM¡õA¤ò²Ì´º¤Ë¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´ðËÜÀïÎ¬¤ä»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î»Ñ¤â¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿³Ñ²½¤¬¿Ê¤à´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¥»¥°¥á¥ó¥È¾ðÊó¤Î¹Í»¡¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÍ¥¤ì¤¿LVMH¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Í¥¤ì¤¿Íø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿âÄ¾Åý¹ç¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ï¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¤Æ¤É¤³¤Ï³°Éô¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂî±Û¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤Ï¹â¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼Ò¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾Íè¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¾ðÊó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£