スバル初のリテール向けストロングハイブリッド「クロストレックS:HEV」のフロントビュー（筆者撮影）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

「クロストレック」「フォレスター」で掴んだストロングハイブリッドの手応え

2024年冬にコンパクトクラスのクロスオーバー「クロストレック」に初めてストロングハイブリッド「S:HEV」を投入したスバル。2025年には主力SUV「フォレスター」にもフルモデルチェンジを機に採用した。

スバルの主力SUV、フォレスターにもストロングハイブリッドS:HEVが採用された（筆者撮影）

スバルは2013年以来、小型電気モーターを使ったマイルドハイブリッドをラインアップしてきたが、燃費削減効果が限定的で、世界的に厳格化が進んでいるCAFE（企業別平均燃費）規制への対応は難しかった。そこで取った苦肉の策が、提携先であるトヨタ自動車からハイブリッド技術の供与を受けてストロングハイブリッドを作るというもの。

実は2019年にプラグインハイブリッドという形でストロングハイブリッドをアメリカ市場に投入した実績があるが、価格が高かったこともあって一般顧客にはほとんど売れなかった。本格的なリテール向けのストロングハイブリッドとしては、S:HEVが事実上の第1弾と言える。

発売前、スバル関係者はS:HEVが売れるかどうか、気をもんでいた。フルハイブリッドとも呼ばれるストロングハイブリッドはパワフルで燃費性能に優れる半面、コストが高いというデメリットも持つ。S:HEVの場合、マイルドハイブリッドやターボ車に比べて30万円強高い。

また、トヨタからの技術供与によるパワートレインであることがスバルファンにどう受け取られるかも未知数だった。しかし、フタを開けてみると両モデルともS:HEV車が最多販売のパワートレインになるなど順調な滑り出しを見せた。スバルとしては一安心といったところだろう。

気になるのは、S:HEVが今後長きにわたってスバルの販売のけん引役であり続けられるかどうかだ。最初にS:HEVが搭載されたクロストレックを700kmほど走らせ、パフォーマンスや商品性を検証してみたので、過去にテストドライブしたマイルドハイブリッドと対比させつつレビューをお届けしようと思う。

クロストレックS:HEVのサイドビュー。悪路でのけん引力に定評があり、アメリカでは大人気（筆者撮影）

S:HEVの中身──トヨタ方式をスバル流に組み替えた要点

レビューに入る前に、ストロングハイブリッドとマイルドハイブリッドの違いは何かを簡単におさらいしてみよう。

最近ハイブリッドが再び脚光を浴びたことで、メディアではさまざまな呼び名が飛び交っている。ストロングハイブリッド、マイルドハイブリッド以外にもパラレルハイブリッド、シリーズハイブリッド、シリーズパラレルハイブリッド、プラグインハイブリッド等々。

これらは実は同列の区分けではない。シリーズやパラレルなどはハイブリッドの機構的な方式を指す言葉で、システムに明確な違いがある。プラグインはその名の通り外部電源からの充電（プラグインチャージ）が可能で、BEV（バッテリー式電気自動車）より距離は短いものの、エンジンを使わず電力だけで走行可能なものを指す。

それに対し、ストロングとマイルドはハイブリッドの規模感を表す言葉だ。その境界線は明瞭ではなく、ストロングは電気モーターのみで発進加速が可能なもの、マイルドはそれができないものという説明がなされることが多い。だが、マイルドでも電気モーターのみでの発進加速が可能なものもあり、スバルのマイルドハイブリッドはまさにそれだった。

結局のところ、燃費がハイブリッドでない同クラスのモデルを大幅に上回っているか、電気モーターでスイスイ走れるフィールがあるか──といった、ふわっとした区分けと考えていい。

通常モデルとの外見上の差別化はほとんど行われていない。スバルのハイブリッド「e-BOXER」のオーナメントの色が違うくらいだ（筆者撮影）

スバルのS:HEVの機構的な部分を説明しておこう。エンジン、発電機、走行用電気モーターを持ち、エンジンパワーを発電と直接走行に自由に振り分けられるトヨタ方式のシリーズ・パラレル型。

ただしエンジンを縦方向に積むスバル独自のレイアウトに合わせ、ハイブリッドユニット全体は専用設計となっている。またAWD（4輪駆動）システムは後輪アクスル（車軸）に電気モーターを置くトヨタと異なり、プロペラシャフトを介して機械的に後輪に駆動力を分配する機械式を採用している。

クロストレックS:HEVのリアビュー。ハイブリッドだが機械式AWDを採用しているのが特徴（筆者撮影）

組み合わされるエンジンは排気量2.5リットルの水平対向4気筒を大幅に改設計し、高効率なミラーサイクルという方式にしたもの。スペックは最高出力118kW（160馬力）、最大トルク209Nm（21.3kgm）と、どちらも2.5リットルとしてはかなり控えめな数値となっている。

エンジンは新型の2.5リットル水平対向4気筒ミラーサイクル（筆者撮影）

では、レビューに入っていこう。

【総論】トヨタ方式でも“スバルらしさ”は出せるのか

トヨタ方式を採用したストロングハイブリッドS:HEV。エンジンパワーを発電と直接的なタイヤ駆動に自由に振り分けることが可能で、広い範囲で高効率を保てるという長所がある半面、エンジンとモーターのパワーを混合させるのが難しく、ドライバーの意図と実際に発生するパワーのズレが生じやすいという短所がある。

クルマのパワートレインのレビューといえば動力性能や燃費などの定量性能が主になりやすいが、筆者はドライバビリティ面をスバルがどう料理できたかということを重点的に観察しながらドライブしてみた。

スバルのような小規模ブランドにとって独自性はレゾンデートルの要であり、もしトヨタ車とフィール面で変わらないのであれば、長期的には独立ブランドの価値の低下につながってしまうからだ。

結論から言うと、ハイブリッドシステムの作動機序はトヨタそのもので、エンジンの回転数はアクセルペダルの踏み込み量とはあまり関係なしに上下し、負荷が軽い時は電気モーターだけで静かに走るという感じだった。だが、チューニング的には開発陣がよほど頑張ったとみえて、スバルの独自性が思いのほかハッキリ出ていた。

その違いとは、アクセルペダルの踏み込み量と出力の一致性。トヨタ車はスポーツタイプのパラレルハイブリッドは別にして基本的に高効率一辺倒の制御だが、S:HEVは状況によっては多少効率を犠牲にしてでも駆動力、ドライバビリティを一定に保つことを優先するような感じだった。

クロストレックS:HEVの前席（筆者撮影）

特に感心させられたのは、発進時や加速時にアクセルペダルを踏み込んだのに思ったより加速せず踏み増したり、逆に加速がオーバーシュートして緩めたりということがほぼ皆無だったことだ。

加速が足りないと感じたら踏み増すことの何が問題なのかというのが一般的に抱かれるイメージであろう。実際、普通の道を普通に走る分にはそれで何の問題もない。が、雪国やオフロードのドライブ、キャンピングトレーラーのけん引などでは話が変わってくる。

それらのシーンでは駆動力を自分の思い通りにコントロールできることが総合的なドライバビリティの良否に直結する。スバル車は微小なアクセルワークへのパワーの追従性に優れるモデルが多い。エンジンと電気モーターのパワーを混ぜ合わせるトヨタ方式のハイブリッドでもそれを譲らなかったのは、スバルの矜持のようなものだろう。

ルーフレール標準装備。ドレスアップではなく耐荷重性が確保された実用品だ（筆者撮影）

【走り】マイルドHVとは別物──段違いな中間加速の伸び

要素別にもう少し深掘りしていこう。まずは走りだが、全般的にパワフルで、日本の速度域であれば発進加速、中間加速とも素晴らしいダッシュ力をみせた。

従来の2リットル＋小型モーターのマイルドハイブリッドもエンジン回転数を低く抑えたまま加速できるという大排気量エンジン的なフィールがあったが、性能の絶対値では比較にならない。

2.5リットル水平対向エンジンと電気モーターが同時に出せる合成出力は推定200馬力強と、同社のスポーツ系ターボエンジンやBEV（バッテリー式電気自動車）「ソルテラ」の駆動用モーターに次ぐ。Cセグメントコンパクトクラスの実用車にとっては正直、オーバースペックだ。

クロストレックの車格、キャラクターを考えると、ストロングハイブリッドであれば2リットルくらいのエンジンでも十分なパワー感は得られたであろうし、そのほうが燃費も稼ぎやすかったはず。

だが、企業規模の小さいスバルにとって2種類のハイブリッド用エンジンを用意するのは荷が重かったのだろう。より車重の大きなフォレスターをターゲットとしてシステムをひとつに絞り、それをクロストレックに先行搭載するほうがトータルでコストを抑えられると判断したものと推察される。

クロストレックS:HEVの前席。ピラーによる遮蔽が少なく視界が優れているのはスバル車の美点（筆者撮影）

【燃費】スバルの常識を変える実測20.7km／リットルの数値

次に燃費。ガソリンを満タンにしてから市街地3、郊外路5、高速2の比率で599.5km走り、再び満タンにするという方法で測定してみたところ、給油量28.94リットル、実測燃費は20.7km／リットルという結果が得られた。燃費計値は20.8km／リットルと、ほぼ正確な値を示した。

クロストレックのWLTCモード走行時燃費の国交省審査値は総合18.9km／リットル、市街地15.4km／リットル、郊外20.6km／リットル、高速19.7km／リットルだが、メーター内の平均燃費計の推移を見るに、すべてのステージで審査値より良い水準のスコアを簡単にマークできるという印象だった。

特段慎重な運転をせずともリッター20km超の燃費で走れるというのは、これまでのスバルの普通車にはなかった特性で、顧客層を広げるのに貢献しそうに思えた。

ただ、20km／リットル強という数値自体は今日のストロングハイブリッドとしては平凡なものであるのも確かだ。

エネルギー損失の大きな機械式AWDを使っていることも一因であろうが、筆者が過去に長距離テストを行ったモデルのひとつでクロストレックと同じ機械式AWDを持つホンダのクロスオーバー「ZR-V」のストロングハイブリッドとの対比でも1割ほどのビハインドだ。クロストレックS:HEVは車両重量が1660kgと案外重く、それも燃費の足を引っ張っているのではないかと推察された。

それでもマイルドハイブリッドに比べると燃費改善効果は著しい。インプレッサのマイルドハイブリッドのロードテストは走行パターンが今回と似ていたが、実測燃費は15km／リットル強だった。そこからは3割くらい燃費が向上していることになる。

燃料消費量100リットルで走れる距離が1500kmと2000kmでは自由度も格段に違ってくる。積極的に長旅を楽しみたいというユーザーには心強い選択肢となり得る。

クロストレックS:HEVの後席。十分な広さがあり、衝突時に乗員の体格に合わせて拘束性を調節するアダプティブロードリミッター型シートベルトを装備（筆者撮影）

【騒音・振動】スバル車独特のノイズがブランド体験になる可能性

ストロングハイブリッドはエンジンを止め、電気モーターだけで走行するシーンが多く、その間は当然のことながらBEVと変わらない低騒音、低振動だ。

一方、エンジンがかかったときの落差は大きい。スタンドアロンのストロングハイブリッドは外部電源からの充電が可能なPHEVと異なり、走行用エネルギーはすべてクルマに積んだ燃料で賄う。

EV走行で消費した分の電力は回生ブレーキによる発電だけでは到底取り返せないため、エンジンに余分に仕事をさせる必要があるのだ。ストロングハイブリッド車を運転しているとき、アクセルペダルを少ししか踏んでいないのにエンジンがぶん回ることがままあるのはそのためだ。

そこで問われるのがエンジンの静音・防振性能である。クロストレックS:HEVのエンジンは新規設計ではなく、既存の2.5リットル水平対向4気筒を改設計して高効率なミラーサイクルにしたもの。ゆえに騒音、振動が目に見えて抑制されているということはないだろうと予想していたが、実際に乗ってみても特段静かな印象はなく、ハイブリッドカーとしてごく普通のレベルという印象だった。

ただ、ノイズはスバル車独特のもの。昔の水平対向エンジンのような「ボロロロロ」という排気音はないが、一般的な直列4気筒エンジンとは明らかに違う「ウイィーン」というメカニカルな音が聞こえてくる。

同じ4気筒でもシリンダーが左右に分かれているためエンジンの全長が短い、カムシャフトが左右2本ずつ計4本ある、1番ピストンと2番ピストン、3番ピストンと4番ピストンがエンジンの回転軸を中心として対称に動く等々、騒音・振動の発生の仕方が違うがゆえの音質だ。

スバルファンにとっては馴染みのある音であろうし、そうでないユーザーにとっても面白く感じられるかもしれない。違いがないよりはあったほうが、スバルブランドにとってはプラスであろう。

燃費だけでは終わらせない──スバルが次にやるべきこと

ロードテストで見えたこれらの特性に鑑みて、スバル初のリテール向けストロングハイブリッドS:HEVは、マイノリティブランドであるスバルの顧客層を広げるのには間違いなくプラスに作用しそうに思えた。

もともとスバルは乗り心地の良さや走行安定性など、アナログ的なクルマの作り込みに関しては非凡なものを持ち合わせたメーカーだ。従業員数における開発部門の比率、開発部門における実験部隊の比率が日本の自動車メーカーの中で最も高いのは、スバル自身がそういうテイスト作りを大切にしていることの表れと言える。

今回ロードテストを行ったクロストレックも乗り心地と操縦性のバランスが絶妙で、世界のコンパクトカークラスにおいて、強力なライバルモデルに対しても一歩も譲らないくらいの仕上がりだった。

そんなスバルがマイナーブランドという地位に甘んじていた原因のひとつが燃費性能の低さだったのだが、S:HEVくらいの性能があれば、そのネガティブ要素はかなり緩和される。ここでスバルがS:HEVの性能ではなく、S:HEVをトリガーとしてクルマ作りの哲学そのものをユーザーに訴求することができれば、新しい顧客を獲得できるだろう。

一方で、このくらいの燃費性能、動力性能であれば、スバルの独自技術である電気モーター1個のパラレル方式でストロングハイブリッドを作り、2モーターのトヨタ方式は燃費規制がさらに強められた時のために取っておくというのも手だったのではないかと思うのも事実だ。

先に述べたようにS:HEVは実走行において、マイルドハイブリッドに対して3割前後の燃費改善効果を示した。だが、それはスバルのマイルドハイブリッドが技術的にダメだったからというわけではない。

電気モーターのパワーはわずか10kW（13.6馬力）だが、電気モーターの前後にそれぞれクラッチを設け、運転状況によってはエンジンと電気モーターを切り離してEV走行を効率よく行うことも可能という、一般的なベルトドライブのマイルドハイブリッドとはレベルが異なる高度なシステムだった。

にもかかわらず燃費が伸びなかったのは、ハイブリッドシステムの能力があまりに小さかったことと、ハイブリッドに合うエンジンを持っていなかったためだ。

仮にハイブリッドシステムの電気モーターの能力が30kW（40.8馬力）、バッテリーもある程度増載し、今回新造した2.5リットルミラーサイクルエンジンを組み合わせれば、20km／リットル程度の燃費であれば十分出せたであろう。それなら技術的にも完全にスバルのオリジナルと主張できた。

だが、それは今さら言っても仕方がないこと。トヨタの技術を下敷きにしたS:HEVでストロングハイブリッドに踏み出した以上、スバルは初動でそこそこの評価を得たことに満足せず、さらなる性能向上と低価格化を間断なく進める必要がある。

今の性能で稼げる時間的な余裕は大きくはない。スバルのハイブリッド戦略が大きな果実を得られるかどうかは、むしろ今後にかかっていると言えよう。

クロストレックS:HEV（成田空港の東峰神社にて筆者撮影）

