»×¹Í¤¬¡ÖË¸³²¡×¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¨¡¨¡¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡Ø»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡Ù#0-1¡ÚÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û

¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¶¦Æ±ÂÎ¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤òÊ¤¤¦¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¨¡¨¡¡©
Å¯³Ø»Ë¾å¡ÖºÇÆñ²ò¡×¤È¤µ¤ì¤ë»°¤Ä¤Î¸ÅÅµ¡¢¥«¥ó¥È¤Î¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¡¢¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¡£
¤³¤Î3ºý¤ò¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¦¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤¬¤½¤Î³µÍ×¡¢¼¹É®¤Î»þÂåÇØ·Ê¡¢½ÅÍ×³µÇ°¡¢»×ÁÛ¤Î²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡ØÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡Ù¤¬ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤È¯ÇäÂ¨Áýºþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»×¹Í¤¬Ë¸³²¤µ¤ì¤ë»þÂå
¡¡Å¯³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê»×¹Í¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²¿¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥È¥í¥Ã¥³¤Î¥ìー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ÏÆó¤Ä¤ËÊ¬´ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤Ï°ì¿Í¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾Êý¤Ç¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ºî¶È¤¹¤ëÊý¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬´ô¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥ì¥Ðー¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤¬ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¥ì¥Ðー¤òÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»×¹Í¼Â¸³¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ê¤é°ì¿Í¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÍýÏÀ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»×¹Í¼Â¸³¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ê¹Í»¡¤òÂ¥¤¹¤è¤¤Âêºà¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ï¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¬¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤¬²Í¶õ¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¸½¼Â¤ËÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎÎã¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Ç¡¢¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤ÎÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÄÏÀ¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îã¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¾À·¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î»Ä¹ó¤µ¤Ë»×¹Í¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²Í¶õ¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÃ¯¤â»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤ÎÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤Ç¤µ¤¨¤â½½Ê¬¤Ë»Ä¹ó¤À¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÎÎã¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºµ¾À·¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢µ¾À·¼Ô¤Î¶²ÉÝ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ï»×¹Í¼Â¸³¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤Î¾ìÌÌ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í»öÂÖ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¸åÀ¤¤ÎÎò»Ë²È¤Ï¡¢Æó¡»Æó¡»Ç¯Âå¤ò¡ÖºÒÌñ¤Î»þÂå¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¹ÔÆ°¤Î¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ËÀøºß¤·¤Æ¤¤¤¿º¹ÊÌ´¶¾ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÅ¨ÂÐ¤âÏªÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¡¢Âç¹ñ¤Ë¤è¤ëÀïÁè¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡£¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Ä¾·â¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»àÂÎ¤¬Ï®¤Ð¤ì¤¿¤ê¤È¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤»ÄÇ¦¤Ê¹Ô¤¤¤¬¡¢Æü¡¹ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ã¤·¤¤ºÒÌñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤òË¸³²¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤âº¤Æñ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ËÆ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Àè«Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼õÆ°Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ºÒÌñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢»×¹Í¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¹Í¤Î²ÄÇ½À¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¸½¼Â¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ÏË¸³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏºÒÌñ¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï»×¹Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÒÌñ¤Ï¤½¤Î»×¹Í¤Î²ÄÇ½À¤òË¸³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜÅª¤Ê¶ì¶¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó²áÂ¿¤ÇËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»×¹Í¤¬ÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÒÌñ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½Ö»þ¤Ë³¤³°¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¡»¡»¡»Ç¯Á°¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯À©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤ë»ÙÇÛ¼Ô¤Î´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ë¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¼¤¤Íý²ò¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷½¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¿Í¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½Âå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æ¬¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸·Ã¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó²áÂ¿¤Î¾õ¶·¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èó¾ï¤ËÃ±½ã²½¤·¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢É½ÁØ¤ÈËÜ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÁØ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌäÂê¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤³¤½¡¢ËÜ¼Á¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¡¢³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëº¤ìÊª¤òÉÑÈË¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¤µ¤·¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ëº¤ìÊª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÌäÂê¤ÎÉ½ÁØ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤Ë¶±¤¨¡¢Ç½Æ°Åª¤ËÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¼ªÀò¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ï¢ÍíÄ¢¤ËÀÖ¥Ú¥ó¤Ç¥á¥â¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ÎÉ½ÁØ¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÌäÂê¨¡¨¡Í§Ã£¤ÈÆëÀ÷¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢³Ø¹»¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢µë¿©¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Æ¤«¤é¤ÎµÔÂÔ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ËÜ¼Á¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤º¤Ã¤Èµß¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Ï¤¢¤½¤³¤ÇÀïÆ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤½¤³¤¬¶õÇú¤µ¤ì¤¿¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ÈÀÜ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¨Æ¤·¤¿Åò¤Îµ¤Ë¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌäÂê¤ÎÉ½ÁØ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¼Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½ÁØ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÜ¼Á¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ò¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë½±¤¦¾ðÊó²áÂ¿¤Ï¡¢ÌäÂê¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Ëè½µ²¿¤«¤¬¡Ö±ê¾å¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¿·¤·¤¤ÌäÂê¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤«¤é¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÌäÂê¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤ÌäÂê¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÌäÂê¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶Ã¤¤¤¿¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò±ä¡¹¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢¹âÂ®¤Ç°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¾ðÊó²áÂ¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤¿»×¹Í¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ÖÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡¡¥«¥ó¥È¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¡¡¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢
Âè0¹Ö¡¡¤Ê¤¼º£¡Ö»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡×¤òÆÉ¤à¤Î¤«
Âè1¹Ö¡¡¥«¥ó¥È¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¨¡¨¡¿¿¼Â¤È¤Ï²¿¤«
Âè2¹Ö¡¡¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¨¡¨¡¶¦Æ±ÂÎ¤È¤Ï²¿¤«
Âè3¹Ö¡¡¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¨¡¨¡ÉÔ°Â¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾Ãø¤«¤é¡¢¸½Âå¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¡Ê¤È¤ä¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
Å¯³Ø¼Ô¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¡£1988Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä¸½Âå»×ÁÛ¸¦µæ¤Ëµ¯ÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤á¤°¤ëÎÑÍý¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµá¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡ÖÅ¯³Ø¥«¥Õ¥§¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ï¥ó¥¹¡¦¥è¥Ê¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¹¡¦¥è¥Ê¥¹ Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀÕÇ¤ ¤ä¤¬¤ÆÍè¤¿¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÎÑÍý³Ø¡Ù¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡ØÅ¯³Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀÕÇ¤¤ÈÊª¸ì¡Ù¡Ê½Õ½©¼Ò¡Ë¡¢¡ØëÌÊÛ¤ÈÏÀÇË¡¡ÂÐÎ©¤òÀ¸¤ß¤À¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¯³Ø¤¹¤ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£2015Ç¯¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÅ¯³Ø ¥É¥¤¥Ä¸½Âå»×ÁÛ¤òÃæ¿´¤Ë¡×¤ÇÂè31²ó¶Ç±¨ÉÒ¾Þ¼õ¾Þ¡£
