¹âµéµû¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×¤Î°ãË¡Áà¶È¤Ç¡Öµù³ÍÏÈÈ¾¸º¡×¤Î½èÊ¬¤Ë¡Ä¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°¼Á¤Êµù¶È¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¸Ï³é¡×
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¡È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡É¤ÇÆüËÜ¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¶Øµù¡×¡ÄÀ¯ÉÜ¤Î·ã¤·¤¤Äñ¹³¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥íµù¤Î¼ÂÂÖ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¹âµéµû¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×
ÆüËÜ¤ÎÏÂ¿©Ê¸²½¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÍøÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿µù¶È¹ñ¤Î´ÉÍýµÁÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÁ´ÌÌ¶Øµù¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬À©¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¹ñºÝµù¶È´ÉÍýµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿µ½Å¤Ê»ñ¸»É¾²Á¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯´ÉÍýºö¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¥Þ¥°¥í¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯Âç·¿µû¤Ï¡¢¡Ö¹âÅÙ²óÍ·Àµû¼ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡¢¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¡¢¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¡¢¥Ó¥ó¥Ê¥¬¥Þ¥°¥í¡Ê¥Ó¥ó¥Á¥ç¥¦¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢À¤³¦¤Î³¤ÍÎ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹âµé¤È¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ê¤Éµû»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥É¥Þ¥°¥í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤Ï³Í¤ì¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎäÅàÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ¹Á¤äÀ¶¿å¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤É¸©³°¤Ø½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿å»ºÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¶¡µëÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î¥·¥§¥¢¤Ï5¡ó¤Û¤É¤È¾¯¤Ê¤¤Ç¯´Ö1.6Ëü¥È¥ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£ÆüËÜ¶á³¤¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¾®·¿µû¤¬¤¢¤Þ¤êÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹âµéµû¤À¡£
µù³ÍÏÈ¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤òÍð³Í¤·¤Æ¤¤¤¿
±óÍÎµùÁ¥¤Çµù³ÍÄ¾¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹60ÅÙ¤ÇÅà·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿È¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éµû»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ø½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥Þ¥°¥í¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Î¹âµé¥Þ¥°¥í¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èæ³ÓÅªÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î»ñ¸»´ÉÍý¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Þ¤°¤íÊÝÂ¸°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊCCSBT¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»ñ¸»¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥íÆ±ÍÍ¡¢²áµî¤Ë¤ÏÍð³Í¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢CCSBT¤Ë¤è¤Ã¤Æµù³Íµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ò²á¾ê¤Ëµù³Í¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÂ¤ó¤Çµù³ÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¹ë½£¤â¡¢ÂçÈ¾¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÍÑ¤À¡£
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¼Á¤Ê¥È¥í¤¬¼è¤ì¤ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤òÆüËÜ¤Îµù¶È¼Ô¤Ï¡¢2005Ç¯¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢µù³ÍÏÈ¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÎÌ¤ò³Í¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢CCSBT¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Þ¥°¥íµù¶È¡¦¾ÃÈñ¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤
ÆüËÜ¤ÎÅö»þ¤Î¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥íµù³ÍÏÈ¤Ï6065¥È¥ó¡£°ãË¡Áà¶È¤Îµ¬ÌÏ¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç2Ëü¥È¥ó¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâµù¶È¼Ô¤Î°ãË¡Áà¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¿å»ºÄ£¤Ï¡ÖÇ³Ìý¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¡Êµù¶È¡Ë·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÆ±¾ðÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥°¥íµù¶È¡¦¾ÃÈñ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÌäÂê»ë¤¹¤ë³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²á¾êµù³Í¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢CCSBT¤Ï2007Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤Îµù³ÍÏÈ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö3000¥È¥ó¤È¤¹¤ëÄ¨È³Åª¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²á¾êµù³Í¤òÇ§¤á¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤Îºï¸º°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Îµù³ÍÏÈ¤¬È¾¸º¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î»ñ¸»¾õÂÖ¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢2010Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë2³ä¸º¤Î2400¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿µù³ÍÏÈ¤Îºï¸º¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í»ñ¸»¤Ï²óÉü·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢CCSBT²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÏÈ¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢¹ë½£¤ÈÊÂ¤Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î¼çÍ×µù¶È¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Îµù³ÍÏÈ¤Ï¡¢2024¡Á26Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´Ö7247¥È¥ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
