「二人の名横綱」が鹿島建設社長に”11億5000万円”の値切り交渉…角界の悲願だった「両国国技館」建設までの険しい道のり

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

国技館の歴史

現在の国技館は、3代目の建物だ。

初代の旧両国国技館は、明治末に回向院（東京都墨田区両国2丁目）の境内に建てられた。いまの複合施設「両国シティコア」の場所にそびえていた。しかし、戦後に連合国軍総司令部（GHQ）から、進駐軍のメモリアルホールとして接収されてしまった。本場所の開催場を失った相撲協会は、隅田川の対岸の台東区・蔵前に2代目の国技館を建造する。ただ、江戸時代から相撲の聖地は両国だ。

蔵前に新たな国技館を建てた相撲協会だが、「いつか再び両国に」という思いを抱き続けていた。

江戸時代の地図を重ねると、JR両国駅の北側には、幕府の「御竹蔵」という資材置き場が広がっていた。現在の江戸東京博物館や国技館、日大一高、第一ホテル両国、横網町公園のある辺りだ。明治維新後は、陸軍の軍服工場「被服廠」が建設されたが、大正時代末には移転のため取り壊され、広大な空き地となっていた。

この時に関東地方を襲ったのが、関東大震災だ。広大な空き地には、大八車に荷物を満載した人たちが逃げてきた。そこに、四方から火の手が襲った。炎が竜巻状に渦巻いて立ち上がる「火災旋風」が発生。大多数が焼け死んだ。関東大震災で最悪の被害が出たのが、ここだ。旧東京市の犠牲者7万人弱の過半となる約3万8000人がここで命を落とした。単純計算、畳1枚で1人が亡くなったことになる。

両国に国技館を

その後、1970年代に国鉄の貨物基地となっていたこの土地に目をつけたのが、当時の春日野理事長だった。

現役時代には初代横綱若乃花と人気を二分し、「栃若」と並び称された元横綱栃錦だ。春日野理事長は、蔵前国技館から自宅のある両国まで、毎日のように武隈親方と一緒に帰った。

武隈親方は元関脇北の洋（本名緒方昇）。相撲協会を退職後、NHK大相撲中継で長く解説を務めた緒方さんを記憶する相撲ファンも多いだろう。理事長の懐刀だった武隈親方は、宮内庁との調整や海外との折衝などの重責を担っていた。

2人が両国駅に近づいたとき、春日野理事長が口を開いたという。

「キタさん。ここらに新しい国技館が建つといいなあ」

武隈親方は2つ年下の理事長に「そうですねえ」と笑顔でうなずいた。2人の思いが現両国国技館となった。

春日野理事長は、政界や財界への働きかけを続け、用地を取得。新国技館の建設に乗り出した。

春日野理事長は「借金を次の世代には残せない」と語っていたという。建設費の現金一括払いにこだわった。力士や親方らの給与を抑え、貯蓄した。八角理事長（元横綱北勝海）は1983年に新十両に昇進したが、最初の給与は28万円だったという。いま十両は月給100万円を超える。

こうして、貯蓄や蔵前国技館の売却代金、国の補助金を合わせ、総額150億円を捻出した。しかし、建設を請け負った鹿島建設の最終見積もりは、161億5000万円。まったく足りない。

春日野理事長の奮闘

春日野理事長は、協会ナンバー2の二子山事業部長（初代横綱若乃花）を伴い、鹿島の故石川六郎社長を訪ねた。工費をまけろ、と直談判にやってきたのだ。

「横綱5人掛かり」という稽古がある。1人の横綱に5人の格下力士が次々と勝負を挑み、横綱がなぎ倒していく特別な稽古だ。

こう切り出した。

「半端が気に入らない。『横綱5人掛かり』がありますが、社長には栃若2人掛かりです」

格下力士5人で挑むのが横綱。その横綱が2人で、いま石川社長に挑んでいる、というのだ。ただ、「半端が気に入らない」といっても5000万円、1億5000万円の端数ではない。11億5000万円という途方もない減額要求だった。

何度断っても引き下がらない両横綱に、石川社長が根負けした。「2人の名横綱に寄り切られた」と晩年まで笑っていたという。

