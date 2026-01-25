¡ÖÈóÇò¿Í¤ÎºÃÀÞ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÇò¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡×¤¬À¸¤ó¤À¡ÖµÕº¹ÊÌ¡×¤Î°Ç
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇò¿Í¤Ï2045Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ä¿À¸Í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¶µÍÜ¿Í¤¬¡Ö²á·ã¤ÊÇò¿ÍÍÊ¸îÏÀ¼Ô¡×¤ËÊÑËÆ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Â¿Ì±Â²²½¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥Ý¥ê¥³¥ì¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤â°Û¤ò¾§¤¨¤¿°ì¿Í¤À¡£Âè1¼¡À¯¸¢´ü¤Î2020Ç¯9·î¡¢¡Ö1619¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿º¸´ó¤ê¤Î¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁä¶Ì¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¼«µÔ»Ë´Ñ¡×¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÊ°³´¤¹¤ë¡£
¡Ö¹õ¿Í¤äÃæÆîÊÆ·Ï¤¬Çò¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢É¬¤º¡Ø¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬¸¶°ø¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈóÇò¿Í¤ÎºÃÀÞ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÇò¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕº¹ÊÌ¤â¿Ó¤À¤·¤¤¡×
ÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ÏÆ±¤¸Çò¿Í¤Ë¤â¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¹õ¿Í¤ä¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çò¿Í¼«¿È¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬¹½Â¤Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ÷Ä¬¤ËÀº¿À¤ò¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬ÃÎÅª¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¾Ú¤·¤À¤È¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¶Á±¤«¤éÀº¿ÀÅª¤ËÌÜ³Ð¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çò¿Í¤Î¾Íè¤Ï¶Ë¤á¤Æ°Å¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤ò¹þ¤á¡¢·î´©»ï¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸ÀÏÀ³èÆ°¤ò¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£³ÐÀÃ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡×
¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸ÀÆ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£¡ÖÀ¯¼£ÅªÀµ¤·¤µ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÂ°À¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬ÉÔ²÷´¶¤äÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1980Ç¯ÂåËö¤«¤é¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£¹õ¿Í¤ò¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Î¤ÏÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤À¤í¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èó¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö´Ç¸îÉØ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷À¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤òÀµ¤¹¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¡×¤Ï»à¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿Ì±Â²²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÇò¿Í¤Î¹ñ¡×¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï60Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä½¡¶µÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»»Ï¤á¤¿¡£
°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï65Ç¯¤Î°ÜÌ±Ë¡²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£µìË¡¤Ç¤ÏÆþ¹ñºº¾Ú¡Ê¥Ó¥¶¡ËÈ¯¹Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤òËÌ²¤¡¦À¾²¤½Ð¿È¼Ô¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¿È¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥¶øÏÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÃæÆîÊÆ¤«¤é¤ÎÂçÎÌ°ÜÌ±¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£
¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¤ÇÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëµ¬ÈÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤à¤½Ð¤·¤ÎÍßË¾¤¬»ê¤ë½ê¤ÇË½¤ì½Ð¤·¡¢¡ÖËü¿Í¤ÎËü¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ®Áè¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¼ï¡¢½¡¶µÅª¤ÊÂ°À¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬ÉÔ²÷´¶¤äÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤äËà»¤¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÃÎ·Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÈÁ±²½¤¹¤ë¡Ö¶µµÁ¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼¡Âè¤Ë¹ÅÄ¾²½¤·¡¢ÀµµÁ¤Î°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÈÁ±Åª¤Ê¶µµÁ¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤òÇû¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÀµ¤·¤¤¤«¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤¿¤¬¡×¤¬¶¯ÅÙ¤òÁý¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÊÄºÉ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤òºÇ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÊÝ¼éÅª¤ÊÇò¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤Ëµ¿Ìä¤òº¹¤·¶´¤à¤³¤È¤Ï¡Öºá°¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄñ¹³¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Ä¤Þ¤Ï¤¸¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¼«¿È¤â¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡£90Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äÆüËÜ¸ìÄÌÌõ¤Î»Å»ö¤ò¼º¤¤¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤Ï³Ø¹»¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤éÊÎ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡Ê¼«Í³¼çµÁ¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ÙÇÛÅª¤Ê»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¼çÎ®¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤«¤éÅ¾¸þ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ê°Øð¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£¡Ö¹õ¿Í¤¬¿Í¼ï°Õ¼±¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢Ï¢ÂÓ¤·¤Æ¸¢ÍøÍÊ¸î¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡£È¿ÂÐ¤ËÇò¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¡ØÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤¬²¿¤«¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÆó½Å´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Èà¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ï¤½¤Î¹¥Îã¤À¡£¡Ö¹õ¿Í¤â¡¢ÃæÆîÊÆ·Ï¤â¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤âµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Çò¿Í¤¬µÄÏ¢·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡Ø¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¡Ù¤ÈÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ë¡×
¤½¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°Åµô¡×¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ºÐ·î¤È¤È¤â¤Ë¿åÀª¤òÁý¤·¡¢ËÛÎ®¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏÉ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£¤½¤ÎË½¤ì¿å¤ò¡ÖMAGA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿åÏ©¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£
µìÂçÎ¦¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¿·ÂçÎ¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¹ç½°¹ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿Çò¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ÎËöêã¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÜÌ±Ë¡²þÀµ¤Ê¤É1960Ç¯Âå¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ³×¤Ë¤è¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÏÆ¤ØÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡£
¾ÇÁç´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÇò¿ÍÊÝ¼éÁØ¤Î¡Ö¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡Ê¼ºÃÏ²óÉü¡Ë¡×¤Ï¤É¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
