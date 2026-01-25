¡ÚÆñ²ò±ÑÃ±¸ì¡Û¡Ödifferent¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡ÄÄ¹¤¯¤Æ³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ã±¸ì¤Ç¤¹
¤³¤ÎÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ödifferent¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ðËÜÃ±¸ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤Æ°Õ³°¤È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡È¤ä¤Ã¤«¤¤Ã±¸ì¡É¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡Ö°ã¤¦¡¿°Û¤Ê¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ödifferent¡×¤Ï·ÁÍÆ»ì¤Ç¡¢2¤Ä°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï be different from ¡Á¡Ê¡Á¤È¤Ï°ã¤¦¡Ë ¤Î·Á¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñÏÃ¤Ç¤âÊ¸¾Ï¤Ç¤â¤è¤¯½Ð¤ë¤Î¤¬
different + Ì¾»ì¡ÊÊÌ¤Î¡Á¡Ë
Îã¡§a different idea¡ÊÊÌ¤Î°Æ¡Ë
different from each other¡Ê¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¡Ë
different kinds/types of ¡Á¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¡Á¡Ë
¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
ÎãÊ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ÈMy opinion is different from yours.¡É
¡Ö»ä¤Î°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆñ²ò±ÑÃ±¸ì¡Û¡Öhowever¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡Ähow¤È¤âever¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹