¡ÖÉ×¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÇº¤àºÊ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢É×¤ÎÇ¾Æâ¤òADHDÅö»ö¼Ô¤¬²Ä»ë²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä

É×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÊª»ö¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò»ë³Ð²½¡¢¸À¸ì²½¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ìºý¡×
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢FRaUwebÏ¢ºÜ¡Ø¾Ð¤¦Êì¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡Ù¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡¡¡ÁÉ×¤Î¸«¤Æ¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¡Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¼«¿È¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÊª¤ò¤è¤¯¼º¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¸íÁ÷¿®¤·¤¿¤ê¤È¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥ß¥¹¤À¤é¤±¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò·è°Õ¡£¤½¤³¤Ç¡ÖADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á°ºî¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÌ¡²è¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¿´²º¤ä¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡ÖÂÐºö¤¬¤¢¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬°î¤ì¡¢½ÅÈÇ3ºþ¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¡£
¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏADHD¡©¡¡¡ÁÉ×¤Î¸«¤Æ¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Î´©¹Ô¸å¡¢¡ÖÉ×¤Î¸ÀÆ°¤¬º£Æü¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä»ä¤¬²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤«¤é¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¡ÈÇ¾¤Î¥¯¥»¡É¤ËÃåÌÜ¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇ¾Æâ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿·Ð°Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤ä¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¡¢Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢ADHD¥°¥ì¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÊÑ²½¡¢¥ê¥¢¥ëÉ×¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤â°ìÉôÈ´¿è·ÇºÜ¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤ò¿¶¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¼«¿È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿
¡¼¡¼ADHD¥°¥ì¡¼Åö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Á°ºî¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¤Ï½ÅÈÇ¤¹¤ë¤Û¤ÉÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ºî¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡ÈÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº¤¤ê»ö¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¹Ç¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òÆÉ¤àÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ß¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¡×¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î»ëÀþ¤ä¹Í¤¨¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
¡¼¡¼ADHD¥°¥ì¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¤òÌ¡²è¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¼«¿È¤¬ADHD¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¤Î»ëÀþ¤ä¹Í¤¨¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ADHD¤Î¤³¤È¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥ß¥¹¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Õ¤ë¡×¡Ö¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤ë¡×¡Ö¸¶°ø¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥ß¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥Ù¥¿¡¼¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Îµ²±¤Î´¶³Ð¤À¡×¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿½Ö´Ö
¡¼¡¼2ºýÌÜ¤Î½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢ADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿·Ð°Þ¤È¡¢É×¤ÎÇ¾Æâ¥Ä¥¢¡¼¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°ºî¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÉ×¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¡Ê¼ç¤ËºÊ¡Ë¤«¤é¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤¤¿¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
Ç¾Æâ¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â´¶¤È¤·¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¤¬ÊÌ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡£¤³¤ì¡¢»ä¤Îµ²±¤Î´¶³Ð¤À¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Öµ¤¹ç¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤¨¡©¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÇ¾Æâ¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¡¢¤¿¤ÀÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Î¥º¥ì¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¤Ï¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤±¤ì¤É¡Ä
¡¼¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¤Î¶ìÇº¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ADHD¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤ÊÈ¯¸«¼«ÂÎ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ADHD¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿µ¤¤Å¤¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ADHD¤ÎÉ×¤ÈºÊ¡¢Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ëº¤ìÊª¤äÃÙ¹ï¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤ÊÈ¯¸À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëADHDÆÃÍ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÅö»ö¼ÔÂ¦¤Ê¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¤Í¡×¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢ADHD¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ä¤Þ¤ÀÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É÷¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡È¼õ¤±¼è¤êÊý¤Î°ã¤¤¡É¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡ÖADHD¥°¥ì¡¼¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿£²»ù¤ÎÊì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î°·¤¤Êý¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Þ¤Ç