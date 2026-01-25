¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¡Ö¥×¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤Ê¤Î...¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Æ¥Ë¥×¥ê¤È¤Ï¡¢1999Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸¶ºî¡¦µöÈå¹ä»á¤Ë¤è¤ë¥Æ¥Ë¥¹Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Î¤³¤È¡£
Å·ºÍÃæ³ØÀ¸¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¬¡¢ÀÄ½Õ³Ø±à¡ÊÀÄ³Ø¡Ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¡ÖThe Prince of Tennis¡×¤«¤éÎ¬¤µ¤ì¤Æ¡¢¡È¥Æ¥Ë¥×¥ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
