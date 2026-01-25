¡Ô¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼±¿±Ä¤Î¿À¸ÍÊª»º¤¬Àä¹¥Ä´¡ÕÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤â¤¤¤ë¾ÆÆùÅ¹¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×Æù¤ÏÃÍÃÊ¤Ê¤ê¤â¼Â¿©¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡È°Û¿§¡É¤Î¾¡¤Á¶Ú
¡¡Êª²Á¹â¤Î¶áÇ¯¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡£±¿±Ä¤¹¤ë¿À¸ÍÊª»º¤Î2025Ç¯10·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°´üÈæ48.7¡óÁý¤È²áµîºÇ¹â¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Àä¹¥Ä´¤ÎÆ±¼Ò¤¬2026Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¾ÆÆù¶ÈÂÖ¤ò¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼Â¿©¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©¡¡¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë¡Û¿À¸ÍÊª»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¼Â¿©¡ª¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥«¥Ì¥ì¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤È¤Ï¡©
¡¡ºòº£¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¤µ¤é¤Ë¸ü¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®ÇäÅ¹¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡£¤½¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¿À¸ÍÊª»º¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÏÄ¾±ÄÅ¹22Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡À¸³è¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÆÆù¶È³¦¤ÎÇä¾å1°Ì¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¡£2024Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤¬950²¯±ß¤Ç¡¢Æ±¶È³¦¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¤Ï¤³¤Î²ç¾ë¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆù¤è¤ê¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¡©
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¤Ï2018Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¸å¡¢½çÄ´¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿1ÅÔ5¸©¤Ë22Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¦¥ê¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÆù¤ÈÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡õ¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î³«Å¹¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿Æü¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â¿©¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Æù¤ä¥é¥¤¥¹¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ100Ê¬¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Î¡Öµí¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡õµí¤¹¤¾Æ¤¥é¥ó¥Á¡×¡Ê1848±ß¡¢ÀÇ¹þ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥àÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÌ¾ï¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤ÎÃíÊ¸¤Ï²ÄÇ½¡£¤â¤Ã¤È¤â°Â²Á¤Ê²Á³Ê¤Ç¡Ö¤ª¼ê·Ú¥³¡¼¥¹¡×¡Ê3498±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öµí¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡õµí¤¹¤¾Æ¤¥é¥ó¥Á¡×¼Â¿©
¡¡ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é5Ê¬¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¤Î¥«¥ë¥Ó¤È¾Æ¤¤·¤ã¤ÖÍÑ¤Î¥í¡¼¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ëÆù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥é¥¤¥¹¤È¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¡¢¥¥à¥Á¤È¥Ê¥à¥ë2¼ïÎà¤Î¾®È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¤È¤¤¤¦¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤¬¡ÖßÕ¤ê¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¥í¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥í¡¼¥¹¤ÎµºÜ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÆù¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Æù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾ÃÍÃÊ¤Ê¤ê¤Ç¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Î¤¿¤á¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Íñ²«¤ÎÆþ¤Ã¤¿´Å¿É¥À¥ì¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤·¶¯¤á¤ÇÅâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥ó¿Ý¥À¥ì¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¡¢¥é¥¤¥¹¤â¿Ê¤à¡£
¡¡´Å¿É¥À¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍñ²«¤Ï¡¢¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¤Æ¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²«¿È¤ÎÌ£Á¹ÄÒ¤±¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤Ï¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¾®È¤È¥µ¥é¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¤¬¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤¤Ç1848±ß¤Ï½½Ê¬¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ê¥é¥ó¥ÁÄê¿©¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÁ´10¼ïÎà¡¢¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡ª
¡¡¼¡¤Ë¡¢ËÜ´Ý¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¼Â¿©¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥¸¥§¥é¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¼Ô¤Ï¹¥¤¤ÊÉÊÌÜ¤ò¼«Ê¬¤Ç»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë·Á¼°¡£¸å¼Ô¤ÏÅ¹°÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë2¼ïÎà¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤¬ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´10¼ïÎà¡£¾Æ¤²Û»Ò¤Î¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡Ö¥í¥·¥§¹õ¤´¤Þ¡×¤È¡¢¥±¡¼¥¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¥±¡¼¥¯¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¡Öçõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥¹Æþ¤ê¤Î¡Öçõ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¼Â¿©¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥±¡¼¥Îà¤ä¥°¥é¥¹Æþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤â½½Ê¬¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Î3¼ïÎà¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤È¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¡£»×¤ï¤º¡¢²¿²ó¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆ±Å¹¤ò¼Â¿©¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¤â¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¡¢¤«¤Ä¥«¥ê¥«¥ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê¿©´¶¤ò»ý¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ë¡£º£¸å¤â¤³¤ì¤é2ÉÊ¤ò¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÏÁ´18¼ïÎà¤¬¿©¤ÙÊüÂê
¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÏÁ´18¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö´Å¼ò¡×¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¹á¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Î6¼ïÎà¤ò¥È¥é¥¤¡£
¡¡¤³¤ì¤éÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¤¤Á¤´¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î°ìÉÊ¡£Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌç¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÉÊÌÜ¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¥¦¥ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¤Î¾¡¤Á¶Ú¤Ï¡©
¡¡¾ÆÆù¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥ë¥Ó¡×¡£¡Ö¿©¸å¤ÎËþÂÅÙ¡×¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤é¤·¤¤¹çÍýÀ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¿·¤·¤¤"¾¡¤Á¶Ú"¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌ¾¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁû¤¬¤»¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£