º£Æü25Æü¡¡¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±è¤¤¤ÏÀÑÀã¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¡¡Âçºå¤Ê¤É±è´ßÉô¤Ï¶¯É÷¤Ë¤âÃí°Õ
º£Æü25Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì»þÅª¤Ë¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ¾´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ä¶¯É÷¡¢Àã¤ÈÉ÷¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü25Æü¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
º£Æü25Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ç¡¢Àã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
25Æü6»þ¤«¤é26Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¶áµ¦ËÌÉô»³ÃÏ¡¡40¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ËÌÉôÊ¿ÃÏ¡¡30¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃæÉô»³ÃÏ¡¡40¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃæÉôÊ¿ÃÏ¡¡10¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÆîÉô»³ÃÏ¡¡10¥»¥ó¥Á
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±è´ßÉô¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ËÃí°Õ
º£Æü25Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸áÁ°7»þ¸½ºß¡¢´Ø¶õÏ¢Íí¶¶¤Ê¤É¡¢±è´ßÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÂ®ÅÙµ¬À©¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¡¢Àã¤ÈÉ÷¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀãÆ»±¿Å¾¡¡Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ
ÀãÆ»±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤ÉËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(1)ËÉ´¨Ãå¤ä¥«¥¤¥í¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤ÉÃÈ¤ò¤È¤ë¤â¤Î
ÃÈË¼¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(2)°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¡¢²ûÃæÅÅÅô
Ä¹»þ´Ö¡¢¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤äÌë´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢ ¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÈ¯¿ÊÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ¦½Ð¤ËÌòÎ©¤Ä¸£°ú¥í¡¼¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ½è¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤Ë¤âÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
(4)·³¼ê¡¢¥´¥à¼êÂÞ¡¢Ä¹·¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥×
½üÀã¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤ë¤ÈÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤ËµÕÎ®¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥°¥Ã¥º¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ËÇ³ÎÁ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°½Ð¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£