¡ãËÜÅö¤Ë60ºÐ¤Ê¤Î¤«¡ä±Ñ¹ñ¡ÈºÇ¶¯¤Î´ÔÎñÈþ½÷¡É¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡ÈÏª½Ð¥¢¥Ã¥×¡É¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¸½Ìò¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤Îââ»ý¡×¤«¡Ä¡Ö²¦»Ò¤ËÉ®²¼¤í¤·¡×¤Î±½¤â°ì½³
¡¡±Ñ¹ñ¤Î½÷Í¥¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û60ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¤¹¤ë±Ñ¹ñ½÷Í¥¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡£¶»¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤äÍáÁå¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¡¶»¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤äÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë60ºÐ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤ÎÉã¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¡Ê64¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡£2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¥Ó¥ê¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¤ËÇò¤¤¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥í¡¼¥é¥¤¥º¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¾®Æ»¶ñ¤Î·ý½Æ¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±Ç²è¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î°ìËë¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¥ê¥º¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏÀÎ¤È´é¤âÂÎ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¼Ì¿¿¤À¡£¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢"Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¥Ü¥Ç¥£"¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ï¡¢É¿ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ò»É¤·¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë60ºÐ¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡2ËçÌÜ¤È3ËçÌÜ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¿»¤«¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£Ë¢¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿ÍáÁå¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÒ¼ê¤ÈÊÒÂ¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤òÇØ¸å¤«¤é¼Ì¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£ÀäÌ¯¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥Ð¥¹¥È¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶ÊÀþÈþ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡4ËçÌÜ¤Ï¡¢¶»¤Î·Á¤Þ¤Ç¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î²¼È¾¿È¤Ï¥¹¥±¥¹¥±¤À¡£5ËçÌÜ¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤¬¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Î¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â·Á¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤éÂçÃÀ¤Ê¼Ì¿¿¤ÎÏ¢Â³¸ø³«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö60ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÏª½Ð¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ë¡ÖÉ®¤ª¤í¤·¡×¤Î±½¤â¡Ä¡Ä
"Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¥Ü¥Ç¥£"¤Ç¾Î»¿¤ò½¸¤á¤ë¤æ¤¨¤«¡¢3Ç¯Á°¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬²ó¸ÜÏ¿¡Ø¥¹¥Ú¥¢¡Ù¤Ç¡ÖÇ¯¾å¤Î½÷À¤ËÉ®¤ª¤í¤·¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿»þ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¡£Èà½÷¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿±½¤¬Î©¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ï¸½ºß¡¢±Ñ¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×È¯¹Ô¸µ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÂ¦¤Ë¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ä¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤é¤È¤È¤â¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢³¦Á´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ÊÊóÆ»¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¼«¤é¡¢ÆùÂÎ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢¤¿¤À¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö60ºÐ¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¸«¤»¤ë¡×¡Ö»ä¤Î²ÁÃÍ¤Ï»ä¤¬·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤á¤¤¤¿°Õ»×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡¡»¿ÈÝ¤â±½¤â´Þ¤á¤Æ"¸½Ìò¤ÎÏÃÂê¥á¡¼¥«¡¼"¤Ç¤¢¤ê"ºÇ¶¯¤Î´ÔÎñÈþ½÷"¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡£º£Ç¯¤â¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¤ÈSNS¤Î´Ö¤Ç¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤ËÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£